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期貨新聞

07/05/2025 16:46

即月期指最後交易價２２５９４升５８點，成交９６２４７張

　　《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２２５９４，升５８點，低水９８點，成交
９６２４７張。即月國指期貨最後交易價８２３６，跌４點，低水６點，成交８１８５０張。另
外，即月科指期貨最後交易價５１９９，跌２７點，低水１點，成交１１９５９４張。

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