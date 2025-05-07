【夜期時段】即月期指報２２５６９點，跌２５點，低水１２３點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２６０９點，升１５點，低水８３
點，最新報２２５６９點，跌２５點，低水１２３點，合約成交２１０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８２４３點，升７點，高水１點，最新報８２２７點，跌９
點，低水１５點，合約成交３０４張。
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07/05/2025 17:20
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