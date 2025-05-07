《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，中芯華虹公布業績

《經濟通通訊社７日專訊》英倫銀行公布議息結果，及中芯華虹公布業績，料為周四（８日

）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）高級財政官員會議（ＳＦＯＭ）於韓國

濟州舉行（當地時間５月８日至９日）。本港時間周四晚７：０２ｐｍ，英倫銀行公布利率決定

、會議記錄和貨幣政策報告。



＊德國公布進出口數據，美國公布批發庫存等數據＊



數據方面，周四２：００ｐｍ（本港時間．下同），德國公布３月出口，經季節調整月率升

幅料由１﹒９％收窄至１％；３月進口經季節調整月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒４％；３月

工業生產年率跌幅料由４％收窄至２﹒７％，經季節調整月率料由下滑１﹒３％改善至升１％。

４：３０ｐｍ，香港公布４月外匯儲備。７：０２ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由４﹒５％

降至４﹒２５％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９１﹒６萬降至

１８９﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒１萬降至２３萬。１０：００ｐｍ，美國公

布３月批發庫存，月率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒５％；３月批發貿易月率升幅料由２﹒４％

收窄至０﹒９％。



在本港，明日公布業績的公司有：中芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）等

。



此外，明日傲基股份（０２５１９）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

