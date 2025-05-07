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07/05/2025 19:40

《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，中芯華虹公布業績

　　《經濟通通訊社７日專訊》英倫銀行公布議息結果，及中芯華虹公布業績，料為周四（８日
）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）高級財政官員會議（ＳＦＯＭ）於韓國
濟州舉行（當地時間５月８日至９日）。本港時間周四晚７：０２ｐｍ，英倫銀行公布利率決定
、會議記錄和貨幣政策報告。
　
＊德國公布進出口數據，美國公布批發庫存等數據＊
　
　　數據方面，周四２：００ｐｍ（本港時間．下同），德國公布３月出口，經季節調整月率升
幅料由１﹒９％收窄至１％；３月進口經季節調整月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒４％；３月
工業生產年率跌幅料由４％收窄至２﹒７％，經季節調整月率料由下滑１﹒３％改善至升１％。
４：３０ｐｍ，香港公布４月外匯儲備。７：０２ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由４﹒５％
降至４﹒２５％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９１﹒６萬降至
１８９﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒１萬降至２３萬。１０：００ｐｍ，美國公
布３月批發庫存，月率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒５％；３月批發貿易月率升幅料由２﹒４％
收窄至０﹒９％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：中芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）等

　
　　此外，明日傲基股份（０２５１９）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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