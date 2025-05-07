《日入而息》人行推降準減息等十招穩市場，吉利擬私有化極氪

《今天重點》

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人行下調存準率０﹒５個百分點，釋放１萬億流動性；人行即日起下調再貸款利率０﹒２５個百

分點；人行十項政策，降準降息，創設科創債券風險分擔工具；常備借貸便利利率明起下調１０

個基點；增加支農支小再貸款額度３０００億元；科技創新和技術改造再貸款額度增至８０００

億；個人住房公積金貸款利率明起降０﹒２５百分點；即日起互換便利、回購增持再貸款額度合

併使用；１９５５億逆回購利率仍為１﹒５％，收水３３５３億；中國４月外儲增近４１０億美

元，黃金儲備連增六個月

潘功勝解釋貨幣政策調整，降銀行負債成本促樓市企穩；債市科技板準備完成，計劃發超３００

０億債；再貸款餘額５﹒９萬億元，處於合理水平；適度寬鬆貨幣政策有三點內涵，中國總量寬

鬆；今年以來貨幣信貸呈現量增價跌結構優化特徵；李雲澤稱險資長期投資試點近期擬再批覆６

００億元；推八項金融增量政策，出台房地產新融資制度；科技保險超２萬億元，加快制定發展

意見

何立峰將訪瑞士，中方同意期間與美財長貝森特會談關稅；外交部指中美瑞士會談是應美方請求

，中國抗壓能力強大

美財長派定心丸，稱貿易協定最快本周達成；貝森特稱與中方會談將圍繞緩解局勢展開

吉利汽車（００１７５）溢價１３﹒６％建議私有化極氪並在美退市；吉利擬私有化極氪，李書

福：將保持與美國和國際資本市場溝通合作

滬上阿姨（０２５８９）暗盤收高逾６２％，每手賺２１０５元

小鵬汽車（０９８６８）傳考慮分拆小鵬匯天在香港或美國上市

寧德時代香港ＩＰＯ傳吸引卡塔爾投資局中石化等參與；寧德時代招股價據報較深圳股票價格折

價１０％以內

銀娛（０００２７）呂耀東稱行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

澳門招商投資促進局表示目標今年會議展覽活動國際客人數增１５％；美國博彩協會指亞洲市場

復甦明顯，非博彩投資為旅遊業注入新動力；大摩建議投資者留意高槓桿博彩股

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《即日市況》

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高位蒸發五百點恒指收市僅升２９點，領展升７％，藥明生物跌７％

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《深滬股市》

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金融支持政策傾巢而出，滬綜指收升０﹒８％兩連升

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１３５７╱５８，日圓最新報１４３﹒３０╱３３

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《公司資訊》

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寧德時代香港ＩＰＯ傳吸引卡塔爾投資局中石化等參與；寧德時代招股價據報較深圳股票價格折

價１０％以內

Ｍｉｒｘｅｓ向港交所遞表，去年虧損９２００萬美元

第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ首季純利按年升４８％

博雷頓（０１３３３）首掛高開逾６１％，每手賺二千二

奈雪的茶（０２１５０）改Ｌｏｇｏ，內部人士指十周年品牌升級計劃之一

日本古著店２ｎｄ ＳＴＲＥＥＴ在港開設首間門店，選址旺角

永利澳門（０１１２８）首季經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ２﹒５億美元跌近２６％

大酒店（０００４５）首季大中華區半島酒店平均可出租客房收入按年跌５％；正評估關稅影響

料需數月觀察，黃金周香港業務表現強勁

友邦（０１２９９）旗下藍十字去年毛保費收入按年升２２％，非醫療業務增長強勁

渣打（０２８８８）料港元短期內保持強勢，ＨＩＢＯＲ將呈下行趨勢

滙豐５月中起分階段推出全面升級的流動理財應用程式

銀娛（０００２７）呂耀東稱行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

中銀人壽與希瑪醫療（０３３０９）簽戰略合作協議，提供「保險＋醫療」綜合方案

港交所（００３８８）陳翊庭稱人民幣櫃台納入南向通快將成事

藥師幫（０９８８５）今回購３０萬股

京東（０９６１８）將於本月３１日晚上８時開啟「京東６１８」活動

小鵬汽車（０９８６８）傳考慮分拆小鵬匯天在香港或美國上市

劍虹集團（０１５５７）附屬清盤呈請聆訊延期至本月２１日

誼礫控股（０００７６）合營公司開展發行實用代幣項目

心瑋醫療（０６６０９）建議採納２０２５年Ｈ股激勵計劃

融信中國（０３３０１）４月合約銷售額按年跌３９﹒７％

吉利汽車（００１７５）溢價１３﹒６％建議私有化極氪並在美退市；吉利擬私有化極氪，李書

福稱將保持與美國和國際資本市場溝通合作

中環新能源（０１７３５）附屬與廣州融捷訂立戰略合作框架協議

信利國際（００７３２）４月營業淨額跌約５﹒２％，首四月跌約９﹒６％

ＥＳＲ（０１８２１）盡快尋求達成有關私有化未達成的先決條件

麗豐控股（０１１２５）仍在進行減持股份以恢復公眾持股量討論

小黃鴨德盈（０２２５０）附屬簽署貴州主題漂流項目合作協議

宜明昂科（０１５４１）收到與Ａｘｉｏｎ Ｂｉｏ合作協議進一步付款

鴻騰精密（０６０８８）出售Ａｕｔｏｔａｌｋｓ股份未獲監管批准，交易已終止

景瑞控股（０１８６２）４月合約簽約銷售額跌５４％，首四月跌５１％

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《中國要聞》

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習近平稱中俄要共同抵制干擾破壞兩國友誼互信的圖謀

吳清稱優化權益類基金收費模式，業績差須少收管理費

證監支持匯金發揮「平準基金」作用，人行提供再貸款

中證監將出台深化科創板、創業板改革政策措施；中證監發布２５項舉措，推動公募基金高質量

發展

人行、證監支持發行科技創新債券，提供債券融資便利；滬深交所支持商業銀行等金融機構發行

科技創新債券；簡化科創債信息披露，優化做市等交易機制；官媒指十多家證券公司籌備申報發

行約１６０億科創債

人行下調存準率０﹒５個百分點，釋放１萬億流動性；人行即日起下調再貸款利率０﹒２５個百

分點；人行十項政策，降準降息，創設科創債券風險分擔工具；常備借貸便利利率明起下調１０

個基點；增加支農支小再貸款額度３０００億元；科技創新和技術改造再貸款額度增至８０００

億；個人住房公積金貸款利率明起降０﹒２５百分點；即日起互換便利、回購增持再貸款額度合

併使用；１９５５億逆回購利率仍為１﹒５％，收水３３５３億；中國４月外儲增近４１０億美

元，黃金儲備連增六個月

潘功勝解釋貨幣政策調整，降銀行負債成本促樓市企穩；債市科技板準備完成，計劃發超３００

０億債；再貸款餘額５﹒９萬億元，處於合理水平；適度寬鬆貨幣政策有三點內涵，中國總量寬

鬆；今年以來貨幣信貸呈現量增價跌結構優化特徵

李雲澤稱險資長期投資試點近期擬再批覆６００億元；推八項金融增量政策，出台房地產新融資

制度；科技保險超２萬億元，加快制定發展意見

專家指此次降準有效滿足長期流動性資金需求；連平指十大政策全面，仍有２﹒５個百分點的降

準空間；景順趙耀庭指下調政策利率滿足市場對刺激措施的需求

股票投資風險因子調降，帶動險資增量資金１３００億

廣州一手住宅五一認購量同比增長７３％

廣東出台提振消費行動實施方案，首要促進就業增收；廣東吸引港澳居民消費，完善消費品以舊

換新參與流程

世界人形機器人運動會８月北京舉行，設競技賽、表演賽等；北京經信局指約２００家企業參加

８月世界機器人大會；北京世界機器人運動會８月舉辦，參賽機器人應滿足六條件

派特鮮生完成２５００萬美元融資，創寵物業近年新高

上海樂高樂園度假區７月５日開園，成人票３１９元起

順豐速運增資至１０億人幣，增幅４００％

天貓和小紅書啟動「紅貓計劃」，筆記可跳轉商品鏈接；淘寶天貓夥小紅書深化合作，小紅書筆

記供嵌入店舖商品鏈接

文遠知行據報將獲Ｕｂｅｒ追加１億美元股權投資

貴州茅台官宣９０後男星張藝興任茅台文旅代言人

興業銀行獲批籌建興銀金融資產投資，成第六家ＡＩＣ

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１２％，鴻海旗下富智康關注美元貶值

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《大國博弈》

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吳清稱維護企業境外市場利益，支持中概股回歸內地香港；香港下周往北美貨櫃據報４１％被取

消，貨運代理受衝擊；金監總局將融資協調工作機制擴展至全部外貿企業

外交部指中美瑞士會談是應美方請求，中國抗壓能力強大

美財長派定心丸，稱貿易協定最快本周達成；貝森特稱與中方會談將圍繞緩解局勢展開

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《國際要聞》

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印度空襲致巴國２６人死亡，北京呼籲保持冷靜克制；印度空襲巴基斯坦，中國外交部籲印巴雙

方以和平穩定大局為重

德國國會第二輪投票，通過梅茨為德國新總理

若談判未達結果，歐盟擬對價值１千億歐元美國商品徵稅

特朗普宣布停止轟炸胡塞武裝，胡塞稱將繼續軍事行動

卡尼赴白宮面斥特朗普稱「加拿大永遠不會出售！」

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《外圍經濟》

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日本商社股價上漲，巴菲特宣稱巴郡將持股至少５０年

韓圜兌美元匯率升破１４００，創五個多月最高；韓國水核電公司簽約捷克核電項目被叫停

倫敦證券交易所集團與ＡＷＳ延長合作關係

德國３月工廠訂單月增３﹒６％，遠超市場預期

ＢＭＷ第一季度盈利降幅低於預期，電動車銷售成焦點

卡塔爾航空擬向波音訂購約１００架寬體客機

ＤＷＳ指關稅等因素仍未明朗，料美儲局本月按兵不動；景順趙耀庭稱市場憂美國資產風險日增

，金價料續漲

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《其他消息》

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李家超周六訪問卡塔爾及科威特，黃偉綸、許正宇隨團

陳茂波稱亞開行成員應攜手應對挑戰，加強數字化合作

夏寶龍明赴澳門考察調研，了解社會和經濟最新發展情況

積金評級指４月人均蝕１７００元，年初至今錄正回報；ＧＵＭ指４月人均蝕１７３０元，首四

月仍賺５６１８元

旅議會指黃金周旅客回復至疫情前９０％，倡設配套管理熱點人流

河套香港園區首批租戶料下半年開始進駐，近３０間達深入商討階段；孫東稱跟進邀請杭州六小

龍等創科企業來港，冀盡快落實

澳門招商投資促進局表示目標今年會議展覽活動國際客人數增１５％；美國博彩協會指亞洲市場

復甦明顯，非博彩投資為旅遊業注入新動力；大摩建議投資者留意高槓桿博彩股

謝展寰稱第二階段即棄塑膠產品管制未有實施時間表

貿發局指中東發展多元經濟，香港可助其與內地市場合作

許正宇稱容許市民以強積金供款首次置業，將難達退休儲蓄目的

鄧炳強稱力爭今年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設

全港戲院５﹒１０戲票劃一３０元，今日中午起開賣每人限購四張

首季食肆總收益價值２８０億元，按年下跌０﹒６％

拆息續跌，單日至少９銀行減存息，部分全線跌穿３厘

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