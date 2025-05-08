恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９３１４６張增２７４３張

《經濟通通訊社８日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１９３１４６張，

較前增２７４３張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２７１１０９張，增３２３８張。



近一周恒生國指期貨未平倉合約總數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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０７╱０５（三） １９３１４６ ２７４３ ２７１１０９ ３２３８

０６╱０５（二） １９０４０３ ２０６７７ ２６７８７１ ２１００４

０２╱０５（五） １６９７２６ －１２５０ ２４６８６７ ５６９

３０╱０４（三） １７０９７６ －９１５３ ２４６２９８ －７９７５

２９╱０４（二） １８０１２９ ３１７９ ２５４２７３ ３２２１

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近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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０７╱０５（三） ６５６０８ ２８４１ １１７２２２ ３１３４

０６╱０５（二） ６２７６７ －２２４７ １１４０８８ －２６７５

０２╱０５（五） ６５０１４ １８２ １１６７６３ ８１１

３０╱０４（三） ６４８３２ １７０２ １１５９５２ ２７８８

２９╱０４（二） ６３１３０ －３１９ １１３１６４ －３６７

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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

