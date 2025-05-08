恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９３１４６張增２７４３張

《經濟通通訊社８日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１９３１４６張，
較前增２７４３張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２７１１０９張，增３２３８張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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０７╱０５（三） １９３１４６ ２７４３ ２７１１０９ ３２３８
０６╱０５（二） １９０４０３ ２０６７７ ２６７８７１ ２１００４
０２╱０５（五） １６９７２６ －１２５０ ２４６８６７ ５６９
３０╱０４（三） １７０９７６ －９１５３ ２４６２９８ －７９７５
２９╱０４（二） １８０１２９ ３１７９ ２５４２７３ ３２２１
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近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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０７╱０５（三） ６５６０８ ２８４１ １１７２２２ ３１３４
０６╱０５（二） ６２７６７ －２２４７ １１４０８８ －２６７５
０２╱０５（五） ６５０１４ １８２ １１６７６３ ８１１
３０╱０４（三） ６４８３２ １７０２ １１５９５２ ２７８８
２９╱０４（二） ６３１３０ －３１９ １１３１６４ －３６７
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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
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