《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社８日專訊》聯儲局昨日連續第三次忽略總統特朗普的減息要求，維持利率不

變，以防通脹和失業風險加劇。聯儲局公布決定後，美股升幅收窄。道指收市升２８４﹒９７點

或０﹒７０％，報４１１１３﹒９７點；標普５００指數升２４﹒３７點或０﹒４３％，報

５６３１﹒２８點；納指升４８﹒５０點或０﹒２７％，報１７７３８﹒１６點。港股方面，恒

生指數收市報２２７７５，升８４點或０﹒４％，成交１８５９億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚７：０２ｐｍ，英倫銀行公布利率決定、會議記錄和

貨幣政策報告。１１：００ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆、高級副總裁羅杰斯舉行新聞發布會

，討論金融穩定報告的內容。



數據方面，今晚７：０２ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由４﹒５％降至４﹒２５％。

８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９１﹒６萬降至１８９﹒５萬；首次

申請失業救濟金人數料由２４﹒１萬降至２３萬。１０：００ｐｍ，美國公布３月批發庫存，月

率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒５％；３月批發貿易月率升幅料由２﹒４％收窄至０﹒９％。明

日，中國公布４月出口，年率升幅料由１２﹒４％收窄至２％；４月進口年率跌幅料由４﹒３％

擴大至５﹒９％；４月貿易收支料由１０２６﹒４億美元降至９５４﹒５億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：汽車之家（ＵＳ﹒ＡＴＨＭ）、中華電信

（ＵＳ﹒ＣＨＴ）、中國新城（ＵＳ﹒ＣＮＲ）、Ｃｏｉｎｂａｓｅ Ｇｌｏｂａｌ

（ＵＳ﹒ＣＯＩＮ）、康菲石油（ＵＳ﹒ＣＯＰ）、奇景光電（ＵＳ﹒ＨＩＭＸ）、

Ｓｈｏｐｉｆｙ Ｉｎｃ（ＵＳ﹒ＳＨＯＰ）等。（ｗａ）

