恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４９０９５張減７６８０張

《經濟通通訊社８日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１４９０９５張，

較前減７６８０張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１６３４００張，減５０２２張。



近一周恒生科指期貨未平倉合約總數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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０７╱０５（三） １４９０９５ －７６８０ １６３４００ －５０２２

０６╱０５（二） １５６７７５ １７７０１ １６８４２２ １８２０４

０２╱０５（五） １３９０７４ ９５８ １５０２１８ ９８４

３０╱０４（三） １３８１１６ －５０６４ １４９２３４ －２０１２１

２９╱０４（二） １４３１８０ １９０１ １６９３５５ １８０７

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近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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０７╱０５（三） ８４１８１ －６８５９ ９５６７５ －５０１２

０６╱０５（二） ９１０４０ －２５８２ １００６８７ －２５４７

０２╱０５（五） ９３６２２ １３３３３ １０３２３４ １３２２４

３０╱０４（三） ８０２８９ ９４９ ９００１０ ９１４

２９╱０４（二） ７９３４０ １１４９０ ８９０９６ １１３６３

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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

