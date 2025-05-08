恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４９０９５張減７６８０張

《經濟通通訊社８日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１４９０９５張，
較前減７６８０張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１６３４００張，減５０２２張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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０７╱０５（三） １４９０９５ －７６８０ １６３４００ －５０２２
０６╱０５（二） １５６７７５ １７７０１ １６８４２２ １８２０４
０２╱０５（五） １３９０７４ ９５８ １５０２１８ ９８４
３０╱０４（三） １３８１１６ －５０６４ １４９２３４ －２０１２１
２９╱０４（二） １４３１８０ １９０１ １６９３５５ １８０７
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近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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０７╱０５（三） ８４１８１ －６８５９ ９５６７５ －５０１２
０６╱０５（二） ９１０４０ －２５８２ １００６８７ －２５４７
０２╱０５（五） ９３６２２ １３３３３ １０３２３４ １３２２４
３０╱０４（三） ８０２８９ ９４９ ９００１０ ９１４
２９╱０４（二） ７９３４０ １１４９０ ８９０９６ １１３６３
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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
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