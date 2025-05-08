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08/05/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４９０９５張減７６８０張

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１４９０９５張，
較前減７６８０張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１６３４００張，減５０２２張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０７╱０５（三）　１４９０９５　－７６８０　１６３４００　　－５０２２
　　０６╱０５（二）　１５６７７５　１７７０１　１６８４２２　　１８２０４
　　０２╱０５（五）　１３９０７４　　　９５８　１５０２１８　　　　９８４
　　３０╱０４（三）　１３８１１６　－５０６４　１４９２３４　－２０１２１
　　２９╱０４（二）　１４３１８０　　１９０１　１６９３５５　　　１８０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　０７╱０５（三）　８４１８１　－６８５９　　９５６７５　－５０１２
　　０６╱０５（二）　９１０４０　－２５８２　１００６８７　－２５４７
　　０２╱０５（五）　９３６２２　１３３３３　１０３２３４　１３２２４
　　３０╱０４（三）　８０２８９　　　９４９　　９００１０　　　９１４
　　２９╱０４（二）　７９３４０　１１４９０　　８９０９６　１１３６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

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