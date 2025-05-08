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08/05/2025 09:15

期指低開３７點報２２５５７，國指期貨跌１５點報８２２１

　　《經濟通通訊社８日專訊》期指低開３７點報２２５５７，國指期貨低開１５點報８２２１
，科指期貨低開１０點報５１９０。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

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