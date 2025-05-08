期指低開３７點報２２５５７，國指期貨跌１５點報８２２１

《經濟通通訊社８日專訊》期指低開３７點報２２５５７，國指期貨低開１５點報８２２１
，科指期貨低開１０點報５１９０。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
08/05/2025 09:15
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下一篇新聞︰08/05/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６４５﹒０，跌７點
08/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４９０９５張減７６８０張
08/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９３１４６張增２７４３張
08/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０６５８５張，減８６９２張
07/05/2025 19:40 《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，中芯華虹公布業績
07/05/2025 19:37 《日入而息》人行推降準減息等十招穩市場，吉利擬私有化極氪
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