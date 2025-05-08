即月期指最後交易價２２７４９升１５５點，成交７１９５６張

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價２２７４９，升１５５點，低水２７點，成
交７１９５６張。即月國指期貨最後交易價８２９９，升６３點，低水１點，成交７３３４５張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２３２，升３２點，高水３點，成交７７８４２張。
《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇
08/05/2025 16:46
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上一篇新聞︰08/05/2025 17:19 《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布批發庫存等數據
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08/05/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２２７５２點，升３點，低水２４點
08/05/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６９０﹒０，升３８點
08/05/2025 09:15 期指低開３７點報２２５５７，國指期貨跌１５點報８２２１
08/05/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６４５﹒０，跌７點
08/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４９０９５張減７６８０張
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