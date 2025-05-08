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期貨新聞

08/05/2025 16:46

即月期指最後交易價２２７４９升１５５點，成交７１９５６張

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價２２７４９，升１５５點，低水２７點，成
交７１９５６張。即月國指期貨最後交易價８２９９，升６３點，低水１點，成交７３３４５張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２３２，升３２點，高水３點，成交７７８４２張。

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