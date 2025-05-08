即月期指最後交易價２２７４９升１５５點，成交７１９５６張

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價２２７４９，升１５５點，低水２７點，成

交７１９５６張。即月國指期貨最後交易價８２９９，升６３點，低水１點，成交７３３４５張

。另外，即月科指期貨最後交易價５２３２，升３２點，高水３點，成交７７８４２張。

