【夜期時段】即月期指最新報２２７５２點，升３點，低水２４點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２７４９點，無升跌，低水２７點

，最新報２２７５２點，升３點，低水２４點，合約成交１６１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８３０６點，升７點，高水６點，最新報８３０６點，升７

點，高水６點，合約成交２２５張。

