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08/05/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２２７５２點，升３點，低水２４點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２７４９點，無升跌，低水２７點
，最新報２２７５２點，升３點，低水２４點，合約成交１６１張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８３０６點，升７點，高水６點，最新報８３０６點，升７
點，高水６點，合約成交２２５張。

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