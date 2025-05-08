【夜期時段】即月期指最新報２２７５２點，升３點，低水２４點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２７４９點，無升跌，低水２７點
，最新報２２７５２點，升３點，低水２４點，合約成交１６１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３０６點，升７點，高水６點，最新報８３０６點，升７
點，高水６點，合約成交２２５張。
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08/05/2025 17:20
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