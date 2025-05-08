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08/05/2025 19:23

《再戰明天》何立峰赴瑞士晤美財長，中國公布進出口數據

　　《經濟通通訊社８日專訊》何立峰赴瑞士晤美財長，及中國公布進出口數據，料為周五（９
日）市場焦點。
　
＊多名美聯儲官員發表講話，日本公布同時及領先指標＊
　
　　各國重要經濟活動方面，中國國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問（至１０日）。中國副
總理何立峰５月９日至１２日訪問瑞士，期間將作為中美經貿中方牽頭人，與美方牽頭人美國財
長貝森特舉行會談。周五本港時間１：３０ｐｍ，歐洲智庫布魯蓋爾（Ｂｒｕｅｇｅｌ）與芬蘭
央行聯合舉辦聚焦於歐洲綠色、數字化和可持續增長的會議，發言者包括芬蘭央行總裁暨歐洲央
行管委雷恩和歐盟執委會副主席維爾庫寧等。４：４０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在２０２５年雷
克雅未克經濟會議上發表主旨演講；５：５５ｐｍ，美聯儲理事巴爾就人工智能和就業市場發表
講話；晚上６：４５ｐｍ，美聯儲理事庫格勒就就業最大化發表講話；８：３０ｐｍ，紐約聯邦
儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話。８：３０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加爐邊談話
。１０：００ｐｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在美聯儲一個活動上致歡迎詞和開幕詞。
　
　　數據方面，周五（９日）中國公布４月出口，年率升幅料由１２﹒４％收窄至２％；４月進
口年率跌幅料由４﹒３％擴大至５﹒９％；４月貿易收支料由１０２６﹒４億美元降至
９５４﹒５億美元。１：００ｐｍ（本港時間．下同），日本公布３月同時指標，料由
１１７﹒３降至１１５﹒９；３月領先指標料由１０７﹒９降至１０７﹒５。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：譚仔國際（０２２１７）等。（ｗａ）

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