《日入而息》銀娛首季淨收益升６％，招行擬設金融資產投資公司

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）宣布擬出資１５０億元人民幣，全資發起設立金

融資產投資公司。是次投資經董事會審議通過後，無需提交該行股東大會批准，但尚需取得有關

監管機構的審核和批准

銀娛（０００２７）公布，今年首季集團淨收益為１１２億元，按年上升６％，按季跌１％，經

調整ＥＢＩＴＤＡ為３３億元，按年上升１６９％，按季上升２％

傳特朗普政府或將宣布與英國達成貿易協議

滬上阿姨（０２５８９）今日首掛，收報１５８﹒４元，較招股價１１３﹒１２元高出４０％；

成交３２６﹒８４萬股，涉資５﹒６８億元。該股一手３０股，不考慮交易費用，每手帳面賺１

３５８﹒４元

開業３３年的海皇粥店宣布全線結業，並由即日起終止僱傭合約。飲食業職工總秘書長黃必文表

示，收到近１００名工友求助。涉拖欠薪金共約３００萬元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日升８４點收報２２７７５，理想汽車升５％，康師傅跌半成

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒２８％三連漲，軍工股延續強勢

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元維持波動區間，關注１﹒１２７０支持

歐元最新報１﹒１２８３╱８４，日圓最新報１４４﹒８２╱８５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

星展集團首季純利跌２％至２９億坡元，共派息７５坡仙

銀娛（０００２７）首季經調整ＥＢＩＴＤＡ升１６％至３３億元，淨收益升６％

宏利金融（００９４５）首季核心盈利跌１％，新造業務的３項指標創新高；宏利香港及澳門首

季核心盈利升１７％，新造業務價值增１﹒１３倍

百威亞太（０１８７６）首季ＥＢＩＴＤＡ減１１﹒２％，純利跌１８﹒５％

華虹（０１３４７）首季純利跌８８﹒２％至３７５萬美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

綠茶集團（０６８３１）入場費２９０５元８基投認購逾６﹒７億元

日清食品（０１４７５）控股股東去年中國業務經營溢利跌２７％

保利置業（００１１９）４月合同銷售金額跌３８％至３５億人幣

凱基任命楊棟為財富管理董事總經理，拓展大中華區財富管理業務

小米汽車就近期受爭議問題致歉，涉ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ新增功能

國泰海通（０６８１１）擬發行科技創新債券，首期規模不超２０億

新地（０００１６）西沙１Ｂ期首批１６０伙，入場單位３００萬起

中銀香港（０２３８８）美聯儲按兵不動，投資者宜警惕美衰退風險

恒生（０００１１）美聯儲減息態度仍審慎，市場觀望貿易談判進展；恒生施穎茵稱關稅戰帶來

直接影響不算大，相信經濟將逐步穩定

滙豐推出新貸款產品助美企緩解特朗普關稅壓力

上商料聯儲局９月再減息，美元指數或會重試先前低位

弘陽地產（０１９９６）４月合約銷售金額按年下跌３０﹒２％

碧桂園（０２００７）４月歸屬股東權益合同銷售金額按年跌２０％

建行（００９３９）將贖回２０億美元二級資本債券

深高速（００５４８）將發行不超過２０億元人民幣債券

金地商置（００５３５）４月合約銷售跌５４％，首四月跌４２％

越秀地產（００１２３）４月合同銷售升２４％，首四月升約３７％

好孩子國際（０１０８６）首季收入按年增７﹒５％

統一企業（００２２０）首季稅後利潤升３２％

中國碳中和（０１３７２）獲非執董耿志遠近日增持１０００萬股

綠城中國（０３９００）４月銷售金額按年跌２０％至１１６億人幣

銀娛（０００２７）黃金周假期生意錄雙位數字升幅，冀整體賭收造好

新世界（０００１７）港島南岸滶晨快上樓書，最快本月登場

保誠與佛山復星禪誠醫院合作，完善跨境醫療網絡服務

永泰萬科沙田新盤命名ＵＮＩ Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ，總計２４０伙

中國安儲能源（０２３９９）探討將儲能資產收益權證券化可能性

宏信建發（０９９３０）擬斥近３億人幣入股馬國機器及設備租賃公司

融創中國（０１９１８）４月合同銷售金額按年跌９１﹒２％

京東（０９６１８）推出「頂尖青年技術天才計劃」招募ＡＩ人才，薪酬不設上限

和嘉控股（００７０４）清盤呈請聆訊進一步延期至６月９日

寶龍地產（０１２３８）４月合約銷售額跌５０％，首四月跌４８﹒６％

東風集團（００４８９）股份首四月累計汽車銷量按年下降約２０﹒８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

習近平與普京舉行小範圍會談，之後將單獨舉行茶話會；習近平與普京會談表示持續發展和深化

中俄關係是必然；

對俄出口遊戲機操控器大增疑用於無人機，外交部回應

丁薛祥見沙特阿美董事長，冀開展綠色轉型等合作

李強據報５月底訪問馬來西亞，出席東盟－海合會峰會；國產支線飛機Ｃ９０９執飛印尼美娜多

來往上海航線

順豐否認購買國產Ｃ９１９貨機

商務部將持續組織開展「購在中國」系列活動；全面展示中方達到加入ＣＰＴＰＰ高標準決心

金監總局支持科創企業，設７４隻私募股權投資基金；金監總局叢林稱已向小微主體新發放貸款

１２﹒６萬億

北京一季度規模以上文化企業利潤同比增３４％；北京下調住房公積金貸款利率，５年以下首套

２﹒１％

首４月廣州白雲機場離境退稅申請單總金額超１億

發改委完善民企參與國家重大項目建設的長效機制；發改委鄭備稱一批民營經濟促進法配套制度

正加快實施

法工委王瑞賀稱民營經濟發展的基本方針不會也不能變

人行１５８６億７天逆回購，利率下調至１﹒４％；傳人行放寬銀行黃金進口購匯限制，以緩和

人民幣升勢

杭州銀行擬發行５０億元科創債券

合肥政府約談房地產自媒體，整治樓價大跌等不實言論

百萬保障、保險續費騙局變種，冒快遞短信誘主動致電

華為旗下哈勃投資入股人形機器人研發商千尋智能；鴻蒙電腦將於５月１９日正式發布

敦煌網熱度減退，蘋果美國區電商應用排名跌至２７位

閒魚月活用戶規模破２億，增速列內地電商ＡＰＰ第一

奔馳寶馬合資公司斥５００萬鄭州成立新能源公司

羅氏製藥投資超２０億人幣，在上海新建生物製藥生產基地

天貓６１８下周二晚８點開啟預售，最高立減５０％；抖音６１８大促下周二零時開啟，投入億

級現金補貼

人社部公示１７個新職業４２個新工種，含ＡＩ測試員

中國傳考慮全國範圍內推廣商品房現房銷售制度

深圳證監指部分私募管理人損投資者權益，促謹慎履職

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒０２％，報２０５４３﹒４０點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特朗普暗示中美貿易談判由中國發起，不會降關稅換談判；特朗普賣關子，稱日內與某大國簽貿

協，紐時爆料是英國；《金融時報》指五角大樓要求英國減少對亞洲軍事投入；特朗普擬撤銷人

工智能晶片出口三級限制；美國財長稱正考慮豁免中國嬰兒車、汽車安全椅等關稅

中國駐美使館表示中方不會犧牲原則立場去尋求達成協議；商務部指美方需在取消單邊加徵關稅

等問題上拿出行動；美國對港徵關稅違反常理，政府續開拓新興市場；美取消小額免稅，商務部

指改變不了跨境電商發展勢頭

中國對印度氯氰菊酯徵反傾銷稅，官媒指以儆效尤

回應歐盟白蘭地反傾銷案，商務部表示正對價格承諾審查

機構指中國４月美元計出口料僅增約２％，進口跌幅擴；中信證券指中美談判料「三步走」，最

樂觀降至３４％；大摩指關稅談判前中國加速貨幣寬鬆，惟政策立場仍被動；摩通對中國股票看

法中性，關稅風險下選擇高質藍籌股；瑞銀指關稅衝擊及通縮壓力持續，中國下半年料再降息；

德國商會指８６％在華德企受貿易戰影響，汽車業尤甚

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

印度空襲致死巴國平民增至３１人，敵對行動或升級

朝鮮發射多枚短程彈道導彈，最遠射程８００公里

梵蒂岡冒黑煙，樞機秘密會議首輪投票未能選出新教宗

烏克蘭考慮以歐元而非美元作為參考貨幣

歐盟擬於日內公布針對美國關稅應對措施

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聯儲局聲明對比指關稅戰後首次會議敲響風險警鐘；會議紀要顯示日本央行對美國政策如何影響

加息有分歧；摩根資管許長泰稱美息不變符預期，６月減息機率低；Ｐｉｍｃｏ指美國衰退風險

處於多年來最高水平

植田和男稱不可忽視關稅對日本通脹的下行風險

韓國４月外儲４０４６﹒７億美元，跌至近５年最低水平

通脹未受控，關稅又埋身，巴西利率升至近２０年高位

關稅衝擊下英國料降息２５基點，或暗示６月再次行動

蘋果考慮添加ＡＩ搜索，谷歌市值蒸發近１５００億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

丘應樺傍晚赴京訪問，周末轉往卡塔爾；丘應樺稱港府全力營造有利環境為６Ｇ時代做好準備

金管局維持貼現窗基本利率於４﹒７５厘不變；美息不變符預期，流動性等續影響港元拆息；４

月底官方外匯儲備資產減至４０８７億美元

本港三大發鈔行維持Ｐ不變，經絡料美國最快年中減息；中銀香港維持最優惠利率５﹒２５厘不

變；恒生銀行維持港元最優惠利率５﹒２５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２５厘不變

仁滙醫務集團疑結業，海關昨拘２人包括公司董事及女秘書

海皇粥店宣布全線結業，並終止僱傭合約；工聯會就海皇粥店結業接獲約３０人求助，批評資方

濫用破欠資金；海皇粥店全線結業，工會指近百名員工被拖欠約３００萬元

甯漢豪稱北都片區下半年招標，現已接逾２０份意向書

消息指鄭敬基表弟及表弟婦到警署協助調查

經絡指美國最快年中減息，港Ｐ或降至加息周期前水平

金融網紅否認無牌提供證券意見，７月２４日進行審訊前覆核

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

