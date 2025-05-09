期指低開１２點報２２７３７，國指期貨升４點報８３０３

《經濟通通訊社９日專訊》期指低開１２點報２２７３７，國指期貨高開４點報８３０３，
科指期貨平開報５２３２。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
09/05/2025 09:15
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下一篇新聞︰09/05/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５６７４﹒０，跌１０﹒５點
09/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４９３８２張，增２８７張
09/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９７０５９張增３９１３張
09/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１００２２張，增３４３７張
08/05/2025 19:23 《再戰明天》何立峰赴瑞士晤美財長，中國公布進出口數據
08/05/2025 19:22 《日入而息》銀娛首季淨收益升６％，招行擬設金融資產投資公司
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