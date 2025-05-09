即月期指最後交易價２２７８７升３８點，低水８１點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２２７８７，升３８點，低水８１點，暫成
交５７６３６張。即月國指期貨最後交易價８３０２，升３點，低水７點，暫成交５５９２０張
。另外，即月科指期貨最後交易價５１８０，跌５２點，平水，暫成交７５２８１張。
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09/05/2025 16:31
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