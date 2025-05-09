【夜期時段】即月期指最新報２２８０６點，升１９點，低水６２點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２７９０點，升３點，低水７８點
，最新報２２８０６點，升１９點，低水６２點，合約成交２０１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８２９８點，跌４點，低水１１點，最新報８３０７點，升
５點，低水２點，合約成交２９３張。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
09/05/2025 17:20
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