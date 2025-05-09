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期貨新聞

09/05/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２２８０６點，升１９點，低水６２點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２７９０點，升３點，低水７８點
，最新報２２８０６點，升１９點，低水６２點，合約成交２０１張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８２９８點，跌４點，低水１１點，最新報８３０７點，升
５點，低水２點，合約成交２９３張。

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