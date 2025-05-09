《再戰明天》英倫銀行副總裁演講，日本公布國際收支經常帳餘額

《經濟通通訊社９日專訊》英倫銀行副總裁發表演講，及日本公布國際收支經常帳餘額，料

為下周一（１２日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國副總理何立峰５月１２日至１６日赴法國與法方共同主持第

１０次中法高級別經濟財金對話。歐元集團會議舉行。本港時間下周一７：５０ａｍ，日本央行

公布４月３０日至５月１日貨幣政策會議的意見摘要。４：００ｐｍ，英倫銀行副總裁隆巴爾代

利在國王商學院發表演講；晚上６：３０ｐｍ及８：５０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會

（ＭＰＣ）委員格林及曼恩分別在國王商學院的英倫銀行觀察家會議小組討論中發言。



數據方面，周六（１０日）９：３０ａｍ（本港時間．下同），中國公布４月消費者物價指

數，年率跌幅料維持於０﹒１％；４月生產者物價指數年率跌幅料由２﹒５％擴大至２﹒８％。

下周一（１２日）７：５０ａｍ，日本公布３月國際收支經常帳餘額，料由４０６０７億日圓降

至３７７８９億日圓。



在本港，下周一（１２日）公布業績的公司有：裕元集團（００５５１）、偉鴻集團控股

（０３３２１）、寶勝國際（０３８１３）等。



下周二（１３日）公布業績的公司有：騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）等。



下周三（１４日）公布業績的公司有：騰訊控股（００７００）、京東集團－ＳＷ

（０９６１８）等。



下周四（１５日）公布業績的公司有：吉利汽車（００１７５）、阿里巴巴－Ｗ

（０９９８８）、網易－Ｓ（０９９９９）等。

下周五（１６日）公布業績的公司有：基石控股（０１５９２）、璋利國際（０１６９３）

、中國心連心化肥（０１８６６）、法拉帝（０９６３８）等。（ｗａ）

