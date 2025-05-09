《日入而息》許濤間接增持ＴＶＢ股權，內地４月美元計出口勝預期

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ＴＶＢ股權結構變動，徐敬同意將其持有之ＹＬＨ股份之權益轉讓予許濤，令後者間接增持ＴＶ

Ｂ，許濤成ＹＬＨ最終表決控權人，交易已獲通訊局批准。徐敬辭任非執董

海關總署公布，以美元計價，中國４月出口３１５６﹒９億美元，同比增８﹒１％，大勝市場預

期的增１﹒９％，進口２１９５﹒１億美元，同比降０﹒２％，跌幅亦較市場預期跌５﹒９％為

小。４月進出口總值５３５２億美元，同比增４﹒６％，貿易順差９６１﹒８億美元，高於預期

的８９０億美元

港元匯價及拆息雙雙走軟，港匯今早最低曾見７﹒７７５９兌１美元，為４月７日以來最弱，拆

息亦幾乎全線向下，其中，隔夜息再跌２９基點至０﹒０９７８６厘，為２０２２年７月１４日

以來最低，而與樓按相關的一個月拆息四連跌，跌破２厘水平，僅報１﹒９３６５５厘，為２０

２２年９月７日後最低

據《路透》引述消息人士報道，英偉達計劃在未來兩個月內面向中國發布其Ｈ２０人工智能芯片

的降級版本，以應對美國的出口限制

根據聯交所資料顯示，中國平保（０２３１８）於本周二（６日）減持建設銀行（００９３９）

１８００萬股，每股平均價６﹒４２６１元，涉資１﹒１６億元，最新持股量降至４﹒９９％

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１３６﹒３４點，按

周跌０﹒２７％，終止２周連升

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《即日市況》

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恒指全日升９１點收報２２８６７，恒地升６％，中芯跌半成

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《深滬股市》

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進出口仍穩，滬綜指收跌０﹒３％按周漲近２％

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《美元匯價》

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意見分歧降英國央行連續減息機會

歐元最新報１﹒１２４３╱４５，日圓最新報１４５﹒２８╱３３

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《公司資訊》

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金利來集團（００５３３）午後停牌，停牌前報１﹒４９元微升

華僑銀行首季純利按年跌５％至１８﹒８億坡元

阿里（０９９８８）吳泳銘稱ＡＩ科技革命風險機遇並存，須放下過去成績開啟征程；阿里開源

ＺｅｒｏＳｅａｒｃｈ，搜索成本大幅降低

騰訊（００７００）混元推出並開源全新多模態定制視頻產生工具

神威藥業（０２８７７）首季營業額按年跌３２％至７﹒６１億元

小黃鴨德盈控股（０２２５０）出資２７５萬建合資公司，開發及銷售ＡＩ產品

中芯國際（００９８１）首季晶圓銷售單價下降令收入未符預期，次季續受影響

恒隆地產（００１０１）香港商場黃金周整體客流量按年增長逾兩成

中海外（００６８８）４月合約物業銷售金額按年下跌７﹒５％

時代中國控股（０１２３３）４月合同銷售額按年跌４６﹒９％

正力新能（０３６７７）全球發售相關穩定價格期今日結束

中糧家佳康（０１６１０）４月生豬出欄量按月跌１﹒７％

高視醫療（０２４０７）人工晶狀體植入系統獲廣東省藥監局批准註冊

滙控（００００５）向董事及僱員授出有條件獎勵２９３﹒６萬股

先瑞達醫療（０６６６９）智能抽吸感應連接管的註冊申請獲批准

晨訊科技（０２０００）４月未經審核收入２５８０萬元，按年跌３２﹒６％

東亞（０００２３）李國寶執行主席合約延長３年，羅友禮及奧正之退任非執董

綠地香港（００３３７）首４個月合約銷售錄８﹒８億人民幣，按年跌６９﹒３％

百度（０９８８８）蘿蔔快跑（在港安全行駛里程超１﹒４萬公里，續探索出海更多市場

電視廣播（００５１１）徐敬完成轉讓ＹＬＨ股份予許濤，並辭任非執董；通訊局批准電視廣播

股權結構變動

青建國際（０１２４０）獲授三份建築工程合約，預計合約額約２０﹒９億元

世茂集團（００８１３）首四月合約銷售跌１６％，單４月亦跌２３％

建業地產（００８３２）４月物業合同銷售額按年減少２０﹒２％

中海宏洋（０００８１）４月合約銷售額跌１８﹒１％，首四月跌１４﹒６％

千百度（０１０２８）對南京美麗華提起法律訴訟，追討２﹒１４億元人民幣

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《中國要聞》

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習近平稱中俄政治互信不斷鞏固，芝麻開花節節高；衛國戰爭勝利８０周年閱兵式，普京與習近

平一同觀禮；習近平普京茶敘提俄烏戰爭：冀達成公平持久和平協議

海關總署指４月進出口增速較首季加快４﹒３個百分點；中國首４月對美國出口降１﹒５％，進

口下降３﹒７％；中國首４月人民幣計出口增７﹒５％，進口降４﹒２％；首４月機電產品出口

佔比超６成，大豆進口跌近１５％；４月美元計出口增８﹒１％大勝預期，進口跌０﹒２％

搶出口效應，中國４月出口展韌性，未來數月恐走弱；中國４月對美出口暴跌２１％，彭博指貿

易戰衝擊凸顯

工信部指強化汽車車門外把手在起火等場景的安全邏輯

人行７７０億逆回購利率持平，全周收水７８１７億；人行發布業務數據安全管理辦法，防範業

務數據被洩露；首季經常帳戶順差１６５６億美元，來華直投淨流入；中國政府債務擴張仍有可

持續性；保持融資等合理增長，實施好適度寬鬆貨幣政策

上海土拍收金６７億，保利４２億摘楊浦東外灘一地塊

銀行券商民企齊發力，首批逾６４０億科創債集中發行

上汽享道出行完成超１３億融資，將加速港股ＩＰＯ

近一個月３７０家Ａ股推出回購增持計劃

中期協表示《期貨公司居間人管理辦法》８月起施行

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒８１％，報２０９１５﹒０４點

台積電４月營收同比增４８％遠超預期，台幣飆升利潤率或承壓

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《大國博弈》

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外交部表示能否恢復日本水產進口，要基於中方數據決定

中國據報向阿根廷購買約９億美元農產品，規避美國關稅；中國部署打擊稀土等戰略礦產走私，

加強與港澳海關合作；發改委指美芯片藥品等關稅影響科技發展，損全人類利益；華春瑩稱美國

已感受到關稅戰痛苦，中國有能力克服困難；中國歐盟商會指近半數在華歐企受到中國對美加稅

影響；社科院學者指若美方將關稅降到６０％以下，中方會跟進

英偉達據報為中國推降級版Ｈ２０芯片，應對美出口管制

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《國際要聞》

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特朗普稱美英貿易協議將增加關稅收入６０億美元；美國商務部長盧特尼克稱與日韓貿易談判會

比英國更複雜；美英達成貿易協議，細節欠奉凸顯倉促達成

印尼計劃削減新加坡燃油進口，轉向美國及中東供應

德國新總理默茨同意與美方快速達成貿易協議

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《外圍經濟》

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Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ擬裁減意大利車廠５００職位

日本名義工資增長放緩，支持日本央行謹慎加息立場；日本財相重申不會考慮以出售美債為籌碼

與美國談判

美國上周新領失業救濟人數減少１﹒３萬人，好於預期；美國擬推投資快速通道審批機制，吸引

中東財富基金

英倫銀行行長貝利：對６月會議的利率決策持開放態度

安本指儲局或在７月後減息，美國以外地區現投資機遇；巴克萊料維持緊縮立場，７月及９月各

減息２５基點；思博瑞資管指聯儲局下一潛在減息時機將是９月或更遲；景順指聯儲局或待年底

硬數據轉弱時才減息；柏瑞投資料儲局明年立場變寬鬆，對風險資產保持中性

Ｃｏｉｎｂａｓｅ以２９億美元收購Ｄｅｒｉｂｉｔ

比特幣再企十萬大關，分析師質疑１５萬目標或太保守

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《其他消息》

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夏寶龍繼續澳門考察行程，今早與歷任行政長官會面；中央肯定新一屆澳門政府開局良好

金管局聯同銀行學會舉辦２０２５綠色金融科技比賽；促進內地、香港及中東投資渠道發展為未

來重要課題

陳茂波稱人工智能成決定性生產力，將ＡＩ融入產業是政府目標

廠商會隨特首訪問中東冀有助投資，工總希望與新興產業多合作；總商會預期中東、香港與大灣

區做到三方合作

易通行周日凌晨２時至上午８時因系統維護而暫停服務

海皇粥店結業，勞工處共接獲逾８０名僱員求助涉款近８００萬；海皇粥店結業，積金局指未為

１３０名員工繳交強積金涉款近５７萬

港投陳家齊稱至今投資逾１００個項目，大多與ＡＩ相關

澳門治安警察局表示港珠澳大橋澳門口岸今年通關客流突破千萬

中原ＣＣＬ按周跌０﹒２７％，連升２周後回軟

思謀賈佳亞稱晶片禁令予中國公司更多機會

會計師涉串謀造假帳助華記環球上市，會財局重申業界要恪守誠信

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