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期貨新聞

09/05/2025 19:08

《日入而息》許濤間接增持ＴＶＢ股權，內地４月美元計出口勝預期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ＴＶＢ股權結構變動，徐敬同意將其持有之ＹＬＨ股份之權益轉讓予許濤，令後者間接增持ＴＶ
Ｂ，許濤成ＹＬＨ最終表決控權人，交易已獲通訊局批准。徐敬辭任非執董　　　　　　　　　
海關總署公布，以美元計價，中國４月出口３１５６﹒９億美元，同比增８﹒１％，大勝市場預
期的增１﹒９％，進口２１９５﹒１億美元，同比降０﹒２％，跌幅亦較市場預期跌５﹒９％為
小。４月進出口總值５３５２億美元，同比增４﹒６％，貿易順差９６１﹒８億美元，高於預期
的８９０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港元匯價及拆息雙雙走軟，港匯今早最低曾見７﹒７７５９兌１美元，為４月７日以來最弱，拆
息亦幾乎全線向下，其中，隔夜息再跌２９基點至０﹒０９７８６厘，為２０２２年７月１４日
以來最低，而與樓按相關的一個月拆息四連跌，跌破２厘水平，僅報１﹒９３６５５厘，為２０
２２年９月７日後最低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據《路透》引述消息人士報道，英偉達計劃在未來兩個月內面向中國發布其Ｈ２０人工智能芯片
的降級版本，以應對美國的出口限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
根據聯交所資料顯示，中國平保（０２３１８）於本周二（６日）減持建設銀行（００９３９）
１８００萬股，每股平均價６﹒４２６１元，涉資１﹒１６億元，最新持股量降至４﹒９９％　
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１３６﹒３４點，按
周跌０﹒２７％，終止２周連升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日升９１點收報２２８６７，恒地升６％，中芯跌半成
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　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　進出口仍穩，滬綜指收跌０﹒３％按周漲近２％
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　意見分歧降英國央行連續減息機會　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２４３╱４５，日圓最新報１４５﹒２８╱３３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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金利來集團（００５３３）午後停牌，停牌前報１﹒４９元微升　　　　　　　　　　　　　　
華僑銀行首季純利按年跌５％至１８﹒８億坡元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里（０９９８８）吳泳銘稱ＡＩ科技革命風險機遇並存，須放下過去成績開啟征程；阿里開源
ＺｅｒｏＳｅａｒｃｈ，搜索成本大幅降低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）混元推出並開源全新多模態定制視頻產生工具　　　　　　　　　　　　　
神威藥業（０２８７７）首季營業額按年跌３２％至７﹒６１億元　　　　　　　　　　　　　
小黃鴨德盈控股（０２２５０）出資２７５萬建合資公司，開發及銷售ＡＩ產品　　　　　　　
中芯國際（００９８１）首季晶圓銷售單價下降令收入未符預期，次季續受影響　　　　　　　
恒隆地產（００１０１）香港商場黃金周整體客流量按年增長逾兩成　　　　　　　　　　　　
中海外（００６８８）４月合約物業銷售金額按年下跌７﹒５％　　　　　　　　　　　　　　
時代中國控股（０１２３３）４月合同銷售額按年跌４６﹒９％　　　　　　　　　　　　　　
正力新能（０３６７７）全球發售相關穩定價格期今日結束　　　　　　　　　　　　　　　　
中糧家佳康（０１６１０）４月生豬出欄量按月跌１﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　
高視醫療（０２４０７）人工晶狀體植入系統獲廣東省藥監局批准註冊　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）向董事及僱員授出有條件獎勵２９３﹒６萬股　　　　　　　　　　　　　
先瑞達醫療（０６６６９）智能抽吸感應連接管的註冊申請獲批准　　　　　　　　　　　　　
晨訊科技（０２０００）４月未經審核收入２５８０萬元，按年跌３２﹒６％　　　　　　　　
東亞（０００２３）李國寶執行主席合約延長３年，羅友禮及奧正之退任非執董　　　　　　　
綠地香港（００３３７）首４個月合約銷售錄８﹒８億人民幣，按年跌６９﹒３％　　　　　　
百度（０９８８８）蘿蔔快跑（在港安全行駛里程超１﹒４萬公里，續探索出海更多市場　　　
電視廣播（００５１１）徐敬完成轉讓ＹＬＨ股份予許濤，並辭任非執董；通訊局批准電視廣播
股權結構變動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青建國際（０１２４０）獲授三份建築工程合約，預計合約額約２０﹒９億元　　　　　　　　
世茂集團（００８１３）首四月合約銷售跌１６％，單４月亦跌２３％　　　　　　　　　　　
建業地產（００８３２）４月物業合同銷售額按年減少２０﹒２％　　　　　　　　　　　　　
中海宏洋（０００８１）４月合約銷售額跌１８﹒１％，首四月跌１４﹒６％　　　　　　　　
千百度（０１０２８）對南京美麗華提起法律訴訟，追討２﹒１４億元人民幣　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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習近平稱中俄政治互信不斷鞏固，芝麻開花節節高；衛國戰爭勝利８０周年閱兵式，普京與習近
平一同觀禮；習近平普京茶敘提俄烏戰爭：冀達成公平持久和平協議　　　　　　　　　　　　
海關總署指４月進出口增速較首季加快４﹒３個百分點；中國首４月對美國出口降１﹒５％，進
口下降３﹒７％；中國首４月人民幣計出口增７﹒５％，進口降４﹒２％；首４月機電產品出口
佔比超６成，大豆進口跌近１５％；４月美元計出口增８﹒１％大勝預期，進口跌０﹒２％　　
搶出口效應，中國４月出口展韌性，未來數月恐走弱；中國４月對美出口暴跌２１％，彭博指貿
易戰衝擊凸顯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部指強化汽車車門外把手在起火等場景的安全邏輯　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行７７０億逆回購利率持平，全周收水７８１７億；人行發布業務數據安全管理辦法，防範業
務數據被洩露；首季經常帳戶順差１６５６億美元，來華直投淨流入；中國政府債務擴張仍有可
持續性；保持融資等合理增長，實施好適度寬鬆貨幣政策　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海土拍收金６７億，保利４２億摘楊浦東外灘一地塊　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀行券商民企齊發力，首批逾６４０億科創債集中發行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上汽享道出行完成超１３億融資，將加速港股ＩＰＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
近一個月３７０家Ａ股推出回購增持計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中期協表示《期貨公司居間人管理辦法》８月起施行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１﹒８１％，報２０９１５﹒０４點　　　　　　　　
　　台積電４月營收同比增４８％遠超預期，台幣飆升利潤率或承壓
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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外交部表示能否恢復日本水產進口，要基於中方數據決定　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國據報向阿根廷購買約９億美元農產品，規避美國關稅；中國部署打擊稀土等戰略礦產走私，
加強與港澳海關合作；發改委指美芯片藥品等關稅影響科技發展，損全人類利益；華春瑩稱美國
已感受到關稅戰痛苦，中國有能力克服困難；中國歐盟商會指近半數在華歐企受到中國對美加稅
影響；社科院學者指若美方將關稅降到６０％以下，中方會跟進　　　　　　　　　　　　　　
英偉達據報為中國推降級版Ｈ２０芯片，應對美出口管制　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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特朗普稱美英貿易協議將增加關稅收入６０億美元；美國商務部長盧特尼克稱與日韓貿易談判會
比英國更複雜；美英達成貿易協議，細節欠奉凸顯倉促達成　　　　　　　　　　　　　　　　
印尼計劃削減新加坡燃油進口，轉向美國及中東供應　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
德國新總理默茨同意與美方快速達成貿易協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ擬裁減意大利車廠５００職位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本名義工資增長放緩，支持日本央行謹慎加息立場；日本財相重申不會考慮以出售美債為籌碼
與美國談判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國上周新領失業救濟人數減少１﹒３萬人，好於預期；美國擬推投資快速通道審批機制，吸引
中東財富基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英倫銀行行長貝利：對６月會議的利率決策持開放態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安本指儲局或在７月後減息，美國以外地區現投資機遇；巴克萊料維持緊縮立場，７月及９月各
減息２５基點；思博瑞資管指聯儲局下一潛在減息時機將是９月或更遲；景順指聯儲局或待年底
硬數據轉弱時才減息；柏瑞投資料儲局明年立場變寬鬆，對風險資產保持中性　　　　　　　　
Ｃｏｉｎｂａｓｅ以２９億美元收購Ｄｅｒｉｂｉｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比特幣再企十萬大關，分析師質疑１５萬目標或太保守　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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夏寶龍繼續澳門考察行程，今早與歷任行政長官會面；中央肯定新一屆澳門政府開局良好　　　
金管局聯同銀行學會舉辦２０２５綠色金融科技比賽；促進內地、香港及中東投資渠道發展為未
來重要課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱人工智能成決定性生產力，將ＡＩ融入產業是政府目標　　　　　　　　　　　　　　
廠商會隨特首訪問中東冀有助投資，工總希望與新興產業多合作；總商會預期中東、香港與大灣
區做到三方合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
易通行周日凌晨２時至上午８時因系統維護而暫停服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海皇粥店結業，勞工處共接獲逾８０名僱員求助涉款近８００萬；海皇粥店結業，積金局指未為
１３０名員工繳交強積金涉款近５７萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港投陳家齊稱至今投資逾１００個項目，大多與ＡＩ相關　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門治安警察局表示港珠澳大橋澳門口岸今年通關客流突破千萬　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒２７％，連升２周後回軟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
思謀賈佳亞稱晶片禁令予中國公司更多機會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
會計師涉串謀造假帳助華記環球上市，會財局重申業界要恪守誠信　　　　　　　　　　　　　
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09/05/2025 09:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５６７４﹒０，跌１０﹒５點

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