期指高開２６３點報２３０５０，國指期貨升１１３點報８４１５

《經濟通通訊社１２日專訊》期指高開２６３點報２３０５０，國指期貨高開１１３點報
８４１５，科指期貨高開１３９點報５３１９。
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
12/05/2025 09:15
《經濟通通訊社１２日專訊》期指高開２６３點報２３０５０，國指期貨高開１１３點報
８４１５，科指期貨高開１３９點報５３１９。
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上一篇新聞︰12/05/2025 15:32 【關稅戰】中美達成協議，大宗貨品價格上升，金價下跌２﹒８５％
下一篇新聞︰12/05/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７５４﹒０，升７６點
12/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２３４００升６１３點，成交１３８３３３張
12/05/2025 16:31 即月期指最後交易價２３４００升６１３點，低水１４９點
12/05/2025 15:32 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８４８，升逾百七點
12/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４１７３７張減７６４５張
12/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４３３０張減２７２９張
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