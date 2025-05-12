即月期指最後交易價２３４００升６１３點，低水１４９點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２３４００，升６１３點，低水１４９點
，暫成交１３７６９０張。即月國指期貨最後交易價８５２６，升２２４點，低水３３點，暫成
交１４６７７７張。另外，即月科指期貨最後交易價５４２５，升２４５點，低水２２點，暫成
交２０７３１５張。
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12/05/2025 16:31
《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２３４００，升６１３點，低水１４９點
，暫成交１３７６９０張。即月國指期貨最後交易價８５２６，升２２４點，低水３３點，暫成
交１４６７７７張。另外，即月科指期貨最後交易價５４２５，升２４５點，低水２２點，暫成
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