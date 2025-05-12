【關稅戰】中美達成協議，大宗貨品價格上升，金價下跌２﹒８５％

《經濟通通訊社１２日專訊》中美兩國經過貿易談判後，同意降低關稅，促使油價及大宗貨

品價格上升，但金價下跌。



布蘭特原油漲幅高達３﹒７％，而倫敦的銅價上漲１﹒４％。金價則因避險需求減弱而下跌

，現貨金報３２７８﹒３５美元，下跌２﹒８５％。大豆和鐵礦石價格同樣出現上漲。（ｒｃ）

