【關稅戰】中美達成協議，大宗貨品價格上升，金價下跌２﹒８５％

《經濟通通訊社１２日專訊》中美兩國經過貿易談判後，同意降低關稅，促使油價及大宗貨
品價格上升，但金價下跌。
布蘭特原油漲幅高達３﹒７％，而倫敦的銅價上漲１﹒４％。金價則因避險需求減弱而下跌
，現貨金報３２７８﹒３５美元，下跌２﹒８５％。大豆和鐵礦石價格同樣出現上漲。（ｒｃ）
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
12/05/2025 15:32
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品價格上升，但金價下跌。
布蘭特原油漲幅高達３﹒７％，而倫敦的銅價上漲１﹒４％。金價則因避險需求減弱而下跌
，現貨金報３２７８﹒３５美元，下跌２﹒８５％。大豆和鐵礦石價格同樣出現上漲。（ｒｃ）
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12/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２３４００升６１３點，成交１３８３３３張
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