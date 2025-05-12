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12/05/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３４７０點，升７０點，低水７９點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３４１９點，升１９點，低水
１３０點，最新報２３４７０點，升７０點，低水７９點，合約成交６２８張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８５３８點，升１２點，低水２１點，最新報８５５２點，
升２６點，低水７點，合約成交４２９張。

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