《再戰明天》英國公布失業率，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》英國公布失業率，及美國公布ＣＰＩ，料為周二（１３日）市

場焦點。



＊英倫銀行首席經濟學家發表演講，澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數＊



各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋（至１６日）。

拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議在北京舉行，國家主席習近平將出席會議開幕式

並發表重要講話。歐洲經濟暨財政事務理事會（ＥＣＯＦＩＮ）會議舉行，歐洲央行副總裁德金

多斯將參加會議。歐洲央行管委暨芬蘭央行總裁雷恩發表講話。周二本港時間４：４５ｐｍ，英

倫銀行首席經濟學家皮爾在英國倫敦政治經濟學院（ＬＳＥ）發表演講；晚上６：００ｐｍ，皮

爾參加關於經濟政策的小組討論。



數據方面，周二７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布４月貨幣供應Ｍ２；４月貨幣

供應Ｍ３。９：３０ａｍ，澳洲公布４月ＮＡＢ企業信心指數。２：００ｐｍ，英國公布４月失

業率。８：３０ｐｍ，美國公布４月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒１％改善至升０﹒３％

，年率升幅料維持於２﹒４％，經季節調整料由３２５﹒６６升至３２６﹒５７。



在本港，明日公布業績的公司有：騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）等。



另外，本周四（１５日）美國公布４月生產者物價指數（ＰＰＩ）。本周五（１６日）美國

公布５月密歇根大學消費者信心指數。（ｗａ）

