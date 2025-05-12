  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
期貨新聞

12/05/2025 19:09

《再戰明天》英國公布失業率，美國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１２日專訊》英國公布失業率，及美國公布ＣＰＩ，料為周二（１３日）市
場焦點。
　
＊英倫銀行首席經濟學家發表演講，澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數＊
　
　　各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋（至１６日）。
拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議在北京舉行，國家主席習近平將出席會議開幕式
並發表重要講話。歐洲經濟暨財政事務理事會（ＥＣＯＦＩＮ）會議舉行，歐洲央行副總裁德金
多斯將參加會議。歐洲央行管委暨芬蘭央行總裁雷恩發表講話。周二本港時間４：４５ｐｍ，英
倫銀行首席經濟學家皮爾在英國倫敦政治經濟學院（ＬＳＥ）發表演講；晚上６：００ｐｍ，皮
爾參加關於經濟政策的小組討論。
　
　　數據方面，周二７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布４月貨幣供應Ｍ２；４月貨幣
供應Ｍ３。９：３０ａｍ，澳洲公布４月ＮＡＢ企業信心指數。２：００ｐｍ，英國公布４月失
業率。８：３０ｐｍ，美國公布４月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒１％改善至升０﹒３％
，年率升幅料維持於２﹒４％，經季節調整料由３２５﹒６６升至３２６﹒５７。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）等。
　
　　另外，本周四（１５日）美國公布４月生產者物價指數（ＰＰＩ）。本周五（１６日）美國
公布５月密歇根大學消費者信心指數。（ｗａ）

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回期貨新聞

下一篇新聞︰12/05/2025 19:04  《日入而息》中美暫緩巨額關稅，寧德時代首日孖展熱爆

其他期貨新聞
More

12/05/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２３４７０點，升７０點，低水７９點

12/05/2025 17:12  《外圍焦點》美聯儲理事就經濟前景發表講話

12/05/2025 16:46  即月期指最後交易價２３４００升６１３點，成交１３８３３３張

12/05/2025 16:31  即月期指最後交易價２３４００升６１３點，低水１４９點

12/05/2025 15:32  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８４８，升逾百七點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 石破展示強硬立場，不會與美達成不涵蓋汽車關稅的貿...

12/05/2025 15:40

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀...

11/05/2025 10:57

貨幣攻略

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處