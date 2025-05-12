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期貨新聞

12/05/2025 19:04

《日入而息》中美暫緩巨額關稅，寧德時代首日孖展熱爆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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中美兩國剛在下午３時發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，在５月１４日前落實互相取消報
復性高額關稅，餘下的其中２４％對等關稅暫停加徵９０天，期間僅徵收剩餘的１０％關稅，不
過美國此前還以芬太尼問題對中國加徵２０％關稅，即中國商品輸美關稅稅率暫為３０％。同時
，中國將暫停或取消自今年４月２日起關稅戰期內針對美國的非關稅反制措施　　　　　　　　
寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）５月１２日至１５日正式於香港招股，綜合市場
資料，寧德時代最新已獲券商借出逾２７８億元孖展，以公開發售額２３﹒２５億元計，超購約
１０﹒９６倍。當中，富途證券借出１５５﹒９１億元、輝立證券借出４４億，老虎、信誠分別
借出２６﹒４１億及３５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗發表研究報告，預計今年稍後時間，中美關係將取得一些進展，故調高恆指今年底目標價２
％至２５０００點；並新增２０２６年上半年２６０００點的目標價。花旗偏好Ｈ股多於Ａ股，
因未來１２個月美國減息的空間大於內地，這將會令港股受惠　　　　　　　　　　　　　　　
Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ告別對談，倡廢除創業板及新股上市盈利要求；聯匯制度仍行之有效，冀
內地開放資金管制；關稅戰影響本港經濟，但「變幻原是永恆」；香港應削減由官方計劃的基建
開支；評長和售港口遇阻：這是自由市場交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府向立法會提出制訂《維護國家安全附屬法例》的立法建議，更有效實施駐港國安公署職責，
當局可刊憲宣布公署履職場地為禁地，減低國家安全風險　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日升６８１點收報２３５４９，中美握手關稅戰暫止戈
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　中美緊張關係緩和，滬指收升０﹒８％，成交放量一成
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　中美談判如續推進，美元短期望續反彈　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１１１４╱１６，日圓最新報１４８﹒１６╱１７
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　建邦高科據報向港交所遞招股書，擬在香港主板上市　　　　　　　　
　　紫金據報選擇中信証券和大摩安排黃金國際香港ＩＰＯ　　　　　　　
　　劑泰醫藥傳擬年底前在港上市，或集資１５﹒６億元　　　　　　　　
　　澤景電子申港ＩＰＯ，去年淨虧損收窄至１﹒４億人幣　　　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）首季新股總認購筆數較去年同期升７倍　　　
　　智數科技（０１１５９）開市前停牌，此前擬折讓１８％配股　　　　
　　巴克萊銀行接入螞蟻國際自研ＡＩ外匯模型　　　　　　　　　　　　
　　多間銀行下調港元定存年息，滙豐３個月２﹒８厘　　　　　　　　　
　　百度地圖３Ｄ導航路面植入廣告，用戶斥影響行車安全　　　　　　　
　　國泰（００２９３）拓展空中絲綢之路是公司願景，冀交流中出一分力
　　支付寶推出語音通話功能，會顯示用戶真實姓名　　　　　　　　　　
　　寶勝國際（０３８１３）首季純利跌２０﹒６％至１﹒４億人幣　　　
　　長和（００００１）ＣＫＨＧＴ首季收益按年跌１％，毛利增約２％　
　　裕元集團（００５５１）首季純利跌２４﹒２％至７５７５﹒８萬美元
　　知行科技（０１２７４）簽署收購機器人公司的框架協議　　　　　　
　　舜宇光學（０２３８２）４月車載鏡頭出貨量按年上升２８﹒９％　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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國新辦發布《新時代的中國國家安全》白皮書；《政務數據共享條例草案》通過，打通數據壁壘
；李強稱支持自貿區在數據跨境流動等先行先試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國空軍指「運－２０向巴基斯坦運送物資」消息不實　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家統計局今年全國開展兩次人口固定樣本跟訪調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網信辦指４月受理色情、侵權、謠言等舉報同比降一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京４月ＣＰＩ跌０﹒３％，ＰＰＩ下跌２﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監印發今年度立法工作計劃，納入規章項目１９件　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行等五部門研究加快在南沙設立大灣區國際商業銀行；支持在廣期所推出與港交所跨境合作品
種；支持對南沙科創產業增加票據融資支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行４３０億逆回購利率持平，淨投放４３０億；５千億服務消費與養老再貸款年利率１﹒５％
；中美降關稅超預期，人幣反彈，瑞穗指匯率前景看中間價　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀預計今年中國貿易大幅走弱，出口額下跌１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月５０城住宅平均租金環比跌０﹒３％，同比跌３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海徐匯濱江單價地王項目一日售清，綠城進帳７０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嵐圖汽車阿布扎比旗艦店開業，正式進軍中東市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳部分ｉＰｈｏｎｅ１６機型降價逾千人幣，蘋果中國客服稱無通知　　　　　　　　　　　　
全國政協經濟委副主任張效廉涉受賄移送檢察機關起訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首屆出口轉內銷博覽會６月在京舉行，四大電商聯合主辦　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為與優必選簽協議，就具身智能、人形機器人等合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１％，報２１１２９﹒５４點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中國駐加國大使表示期特中加能盡快就關稅問題舉行會談　　　　　　　　　　　　　　　　　
中美互相取消報復性高額關稅，暫保留１０％加徵關稅；何立峰見世貿總幹事稱堅定支持多邊主
義和自由貿易；中國擬暫停或取消非關稅反制措施，礦產出口管制或鬆綁；中國要求相關部門及
產地政府嚴防戰略礦產非法外流；商務部指暫緩２４％關稅９０天，中美建立機制保持磋商　　
美國啟動商用飛機及發動機進口調查，或為加徵關稅鋪路　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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教宗選舉內幕曝光，良十四世獲１０５票當選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澤連斯基回應普京提議周四在土耳其見面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
菲律賓舉行中期選舉，投票結果決定杜特爾特家族命運　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本首相力爭在７月與美國達成貿協，要求取消關稅；石破展示強硬立場，不會與美達成不涵蓋
汽車關稅的貿協　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普宣稱調停成功，印巴互控對方違反停火協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普或接受卡塔爾贈送豪華飛機，變「空軍一號」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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淡馬錫澄清「太白ａｐｐ軟件」與「京商會」微信群均屬冒名詐騙　　　　　　　　　　　　　
印度和巴基斯坦達成停火協議，股市雙雙飆漲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中美互降關稅提振歐洲股市，歐洲斯托克６００漲１％；歐元兌美元跌逾１﹒１％，邁向今年最
大單日跌幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
汽車業受壓，豐田因特朗普關稅面臨大損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普宣布將藥價降低三至八成，日本藥品指數下跌；亞洲藥股重挫，特朗普計劃降低美國藥品
價格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中美達成協議，大宗貨品價格上升，金價下跌２﹒８５％；３０年日債孳息率攀至２５年最高，
中美談判緩和避險；小包裹免稅政策取消未滿一周，中美全貨機運力已腰斬　　　　　　　　　
全球股票基金最近一周資金流入規模，降至四周低點；ＤＷＳ指不確定性進一步增加，料續採鷹
派暫停立場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超展開卡塔爾行程，稱關稅戰新秩序更能開創機遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府提維護國家安全附屬法例建議，擬列國安公署為禁地；保安、司法委員會今召開聯席會議，
討論維護國安工作；消息指國安法訂附例非針對任何案件，禁地須詳列坐標　　　　　　　　　
夏寶龍晤澳門工商界代表，促保持團結敢於鬥爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局展開土瓜灣海濱研究，冀打造東維港灣區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波料低息維持一段時間，對資產市場有正面影響；關稅戰令首季出口超常增長，不會大幅調
整全年經濟預測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原十大屋苑周末錄１２宗成交，連續兩周維持雙位數；經絡指４月新取用按保宗數及金額創７
個月新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ告別對談，倡廢除創業板及新股上市盈利要求；聯匯制度仍行之有效，冀
內地開放資金管制；關稅戰影響本港經濟，但「變幻原是永恆」；香港應削減由官方計劃的基建
開支；評長和售港口遇阻：這是自由市場交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
餐飲業揩母親節市道較去年差，大部分酒樓晚市只做一輪生意　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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12/05/2025 15:32  【關稅戰】中美達成協議，大宗貨品價格上升，金價下跌２﹒８５％

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