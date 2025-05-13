《外圍焦點》英倫銀行總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１３日專訊》美股昨日（１２日）大幅收高，主要受中美經貿會談取得突破

性進展的推動。道指收市大升１１６０﹒７２點或２﹒８１％，報４２４１０﹒１０點；標普

５００指數升１８４﹒２８點或３﹒２６％，報５８４４﹒１９點；納指升７７９﹒４３點或

４﹒３５％，報１８７０８﹒３４點。港股方面，恆生指數收市報２３１０８，跌４４１點或

１﹒９％，成交２１９８億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾在英國倫

敦政治經濟學院（ＬＳＥ）參加關於經濟政策的小組討論。１１：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利

發表講話；同一時間，紐約聯邦儲備銀行發布第一季家庭債務和信貸報告。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布４月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒１％改善

至升０﹒３％，年率升幅料維持於２﹒４％，經季節調整料由３２５﹒６６升至３２６﹒６３。



在美國，今日公布業績的公司有：虎牙（ＵＳ﹒ＨＵＹＡ）、南茂科技（ＵＳ﹒ＩＭＯＳ）

、京東（ＵＳ﹒ＪＤ）、騰訊音樂（ＵＳ﹒ＴＭＥ）等。（ｗａ）

