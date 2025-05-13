期指低開６７點報２３３３３，國指期貨跌１１點報８５１５

《經濟通通訊社１３日專訊》期指低開６７點報２３３３３，國指期貨低開１１點報
８５１５，科指期貨低開２點報５４２３。
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13/05/2025 09:15
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上一篇新聞︰13/05/2025 09:21 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８５１﹒３跌近１４點
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