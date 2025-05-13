  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
期貨新聞

13/05/2025 09:15

期指低開６７點報２３３３３，國指期貨跌１１點報８５１５

　　《經濟通通訊社１３日專訊》期指低開６７點報２３３３３，國指期貨低開１１點報
８５１５，科指期貨低開２點報５４２３。

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回期貨新聞

上一篇新聞︰13/05/2025 09:21  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８５１﹒３跌近１４點

下一篇新聞︰13/05/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６０６９２張，增逾萬八張

其他期貨新聞
More

13/05/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１３５４２張，增逾萬九張

13/05/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１４７９５張，增８９９０張

12/05/2025 19:09  《再戰明天》英國公布失業率，美國公布ＣＰＩ

12/05/2025 19:04  《日入而息》中美暫緩巨額關稅，寧德時代首日孖展熱爆

12/05/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２３４７０點，升７０點，低水７９點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美國對華小額包裹關稅從120%降至54%，包括港...

13/05/2025 11:40

關稅戰

高息定存 | 多間銀行下調港元定存年息，滙豐3個月2.8厘

12/05/2025 17:12

貨幣攻略

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處