即月期指最後交易價２３０２７跌３７３點，低水８１點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２３０２７，跌３７３點，低水８１點，
暫成交６８８６８張。即月國指期貨最後交易價８３７５，跌１５１點，低水１１點，暫成交
７８０１３張。另外，即月科指期貨最後交易價５２７１，跌１５４點，高水１點，暫成交
１０４１４８張。
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13/05/2025 16:31
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上一篇新聞︰13/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２３０２７跌３７３點，成交６９２４５張
下一篇新聞︰13/05/2025 15:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８４３﹒３跌近２２點
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13/05/2025 17:32 《外圍焦點》英倫銀行總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ
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13/05/2025 09:21 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８５１﹒３跌近１４點
13/05/2025 09:15 期指低開６７點報２３３３３，國指期貨跌１１點報８５１５
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