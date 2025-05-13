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期貨新聞

13/05/2025 16:31

即月期指最後交易價２３０２７跌３７３點，低水８１點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２３０２７，跌３７３點，低水８１點，
暫成交６８８６８張。即月國指期貨最後交易價８３７５，跌１５１點，低水１１點，暫成交
７８０１３張。另外，即月科指期貨最後交易價５２７１，跌１５４點，高水１點，暫成交
１０４１４８張。

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