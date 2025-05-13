即月期指最後交易價２３０２７跌３７３點，成交６９２４５張

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２３０２７，跌３７３點，低水８１點，

成交６９２４５張。即月國指期貨最後交易價８３７５，跌１５１點，低水１１點，成交

７８１３９張。另外，即月科指期貨最後交易價５２７１，跌１５４點，高水１點，成交

１０４１４８張。

