【夜期時段】即月期指報２２９７７點，跌５０點，低水１３１點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０１９點，跌８點，低水８９
點，最新報２２９７７點，跌５０點，低水１３１點，合約成交３４６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３６８點，跌７點，低水１８點，最新報８３５５點，跌
２０點，低水３１點，合約成交５１２張。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
13/05/2025 17:20
《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０１９點，跌８點，低水８９
點，最新報２２９７７點，跌５０點，低水１３１點，合約成交３４６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３６８點，跌７點，低水１８點，最新報８３５５點，跌
２０點，低水３１點，合約成交５１２張。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
上一篇新聞︰13/05/2025 17:32 《外圍焦點》英倫銀行總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ
下一篇新聞︰13/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２３０２７跌３７３點，成交６９２４５張
13/05/2025 19:23 《再戰明天》美聯儲副主席發表講話，騰訊公布業績
13/05/2025 19:19 《日入而息》中國傳允恢復接收波音飛機，京東集團首季多賺４３％
13/05/2025 16:31 即月期指最後交易價２３０２７跌３７３點，低水８１點
13/05/2025 15:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８４３﹒３跌近２２點
13/05/2025 09:21 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８５１﹒３跌近１４點
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N