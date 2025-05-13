【夜期時段】即月期指報２２９７７點，跌５０點，低水１３１點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０１９點，跌８點，低水８９

點，最新報２２９７７點，跌５０點，低水１３１點，合約成交３４６張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８３６８點，跌７點，低水１８點，最新報８３５５點，跌

２０點，低水３１點，合約成交５１２張。

