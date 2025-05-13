《日入而息》中國傳允恢復接收波音飛機，京東集團首季多賺４３％

《今天重點》

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習近平稱關稅戰貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身；美維持對華芬太尼關稅，中國外交部

指嚴重衝擊禁毒合作；商務部開外貿企業圓桌會表示統籌經貿鬥爭，全力紓困解難；路透指中國

完全取消稀土出口管制可能性不大

美國對華小額包裹關稅從１２０％降至５４％，包括港澳

中國據悉允許境內航空公司恢復接收波音飛機

京東（０９６１８）首季經調整淨利潤升４３％至１２７﹒６億人幣

京東物流（０２６１８）首季純利升８９﹒１％至４﹒５億人幣

京東健康（０６６１８）首季經調整盈利按年升４７﹒７％

騰訊音樂（０１６９８）首季純利按年升２倍，經調整淨利潤升２４﹒７％

寧德時代（０３７５０）第二日招股，孖展１１６４億超購逾４９倍

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ今年六度增持百度（０９８８８）

市建局山東街發展計劃收到６份標書

人行１８００億逆回購利率持平，淨回籠２２５０億；巴西央行將與人行簽署貨幣互換協議，期

限為５年；人行上海總部表示做好科技創新債券落地推動工作

特朗普稱歐盟比中國更糟，必須對美國做更重大讓步；特朗普減稅法案公布，１０年擬減稅４萬

億美元

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《即日市況》

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恒指全日跌４４１點收報２３１０８，蘋概科網捱沽，北水恢復流入

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《深滬股市》

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美降中國小包裹關稅，滬綜指小升０﹒１７％

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《美元匯價》

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美匯續升需貿易談判進一步好消息

歐元最新報１﹒１１０７╱０９，日圓最新報１４７﹒９８╱９９

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《公司資訊》

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津上機床（０１６５１）母企全年中國分部溢利升７７﹒６％

日清食品（０１４７５）首季純利跌６﹒７％至１﹒１億元

越南製造加工出口（００４２２）首季轉賺９３萬美元

京東物流（０２６１８）首季純利升８９﹒１％至４﹒５億人幣

京東健康（０６６１８）首季經調整盈利按年升４７﹒７％

京東（０９６１８）首季經調整淨利潤升４３％至１２７﹒６億人幣

騰訊音樂（０１６９８）首季純利按年升２倍，經調整淨利潤升２４﹒７％

騰訊雲和越疆科技深化合作，涉及具身智能

新城發展（０１０３０）４月合約銷售金額按年跌５２﹒５％

華潤置地（０１１０９）４月總合同銷售金額按年減少１８﹒７％

領展（００８２３）更換企業品牌標誌，積極拓展基金管理業務ＬＲＥＰ

自動系統（００７７１）附屬購入基金權益，涉資３００萬美元

蜜雪冰城向巴西購４０億元農產品，擬巴西建供應鏈廠

寧德時代（０３７５０）將與長安馬自達合作打造新能源車

嘉里（００６８３）牽頭發展海盈山獲批滿意紙，將分批通知買家收樓

美團（０３６９０）簽１０億美元投資協定，旗下Ｋｅｅｔａ將進軍巴西市場

阿里雲成為阿聯酋Ｌｕｌｕ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ＡＩ合作夥伴；螞蟻集團據報將出售印度Ｐ

ａｙｔｍ ４％股權套現２﹒４２億美元

富力地產（０２７７７）聯合創始人之子據報因涉貸款糾紛被禁出境

恒指公司與卡塔爾金融中心簽署合作意向書，促進金融合作

渣打香港與復星國際簽署合作備忘錄，探索中東商貿機會

滙豐香港簽合作諒解備忘錄，支持兩家內企開拓中東市場

中銀恒生齊減定存息，３個月及６個月存期失守３厘

據報香港加密貨幣公司安擬集團計劃在美國上市

旭輝（００８８４）建議境外債權人在重組方案中優先考慮債轉股選項

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ今年六度增持百度（０９８８８）

恒隆（００１０１）中環共享辦公空間今日開幕，出租率達７０％

基滙資本收購阿布扎比住宅大樓，淨收購金額逾１﹒５億美元

寶龍商業（０９９０９）清盤申請聆訊改期至７月２１日

江山控股（００２９５）首四個月太陽能發電站總發電量按年升３﹒２％

龍蟠科技（０２４６５）子公司等訂生產材料採購協議，料銷售金額逾５０億元人幣

融創中國（０１９１８）境外債務重組計劃聆訊定於９月１５日召開

道和環球（００９１５）終止收購軟件服務公司交易，獲退回５１０萬人幣保證金

鴻騰精密（０６０８８）向附屬ＦＩＴ新加坡注資１﹒５億美元

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《中國要聞》

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習近平稱將向拉美提供６６０億人民幣信貸額度

上海北外灘建設股權投資集聚區，籌劃併購資源集聚區

深圳半導體與集成電路產業投資基金設立，規模５０億

發改委部署推進以工代賑，促重點群體就業增收

新冠病毒感染見抬頭趨勢，專家指保持可控範圍內

中央結算公司減免境外央行類機構帳戶開戶費用

人行１８００億逆回購利率持平，淨回籠２２５０億；巴西央行將與人行簽署貨幣互換協議，期

限為５年；人行上海總部表示做好科技創新債券落地推動工作

華為新品發布會定檔５月１９日，推ｎｏｖａ １４等

摩根大通上調中國經濟增長預測至４﹒８％；富達指中美暫時減稅屬鼓舞訊號，有助恢復市場信

心

中石油原董事長王宜林判囚１３年，受賄３５０１萬

美國連鎖快餐ＳＵＢＷＡＹ加速在華擴張，今年將達１０００家門店

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《寶島快訊》

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台股收升近１％，報２１３３０﹒１４點

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《大國博弈》

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習近平稱關稅戰貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身；美維持對華芬太尼關稅，中國外交部

指嚴重衝擊禁毒合作；商務部開外貿企業圓桌會表示統籌經貿鬥爭，全力紓困解難；中國據悉允

許境內航空公司恢復接收波音飛機；路透指中國完全取消稀土出口管制可能性不大

李家超稱美國實施「對等關稅」違協定，繼續向世貿投訴

美國對華小額包裹關稅從１２０％降至５４％，包括港澳；貝森特指對等關稅暫停有助美國策略

性與中國脫勾

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《國際要聞》

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英國擬收緊移民政策，永久居留定居門檻延長至１０年

菲中期選舉初步點票，前總統杜特爾特當選達沃市長

印度擬採取反制舉措，對美國部分輸印商品徵收關稅

特朗普稱歐盟比中國更糟，必須對美國做更重大讓步；特朗普減稅法案公布，１０年擬減稅４萬

億美元

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《外圍經濟》

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亞洲製藥股反彈，特朗普藥品降價行政令難以實施

日經２２５指數上升１﹒８％，汽車及銀行股領漲；日產汽車擬全球裁員約２萬人，佔集團員工

總數１５％

美國４月徵收１５６億美元關稅，比３月多近一倍；高盛上調標普５００指數目標，因貿易緊張

局勢降溫

福特德國員工將在科隆工廠舉行罷工

谷歌啟動「ＡＩ未來基金」，計劃投資ＡＩ新創公司

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《其他消息》

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李家超轉抵科威特，兩地將簽署多份合作備忘錄

丘應樺赴韓國出席亞太經合組織貿易部長會議

吳天海稱暫未能評估貿易戰對港航運業影響，超級豪宅市場氣氛改善

夏寶龍結束六天澳門考察離境；岑浩輝稱夏寶龍考察為澳門為下一步發展作重要指示

安永指內銀行業平均淨息差連跌５年，料未來持續受壓

陳浩濂稱香港與杜拜金融科技交流已帶來實質成果；香港與卡塔爾簽署多項合作協議，涵蓋投資

、科技及資本市場等

陳茂波稱以「底線思維」守護國家發展利益，續善用香港國際化優勢

陳美寶稱全球航運貿易高峰會１１月再度在港舉行

《維護國家安全附屬法例》今刊憲並即時生效

李夏茵稱控煙可贏健康亦不會輸經濟，禁加味煙實際操作需調節

中環皇九全層２﹒５億放售，較一年前劈價兩成

券商提價４０％租羅素街變形金剛餐廳，月租１４０萬

市建局山東街發展計劃收到６份標書

輪候公屋現金津貼試行計劃將於６月３０日結束

經絡指Ｈ按實際按息跌至２﹒８７厘，創逾２年半新低

４月市況波動，ＢＣＴ表現最佳成員多按兵不動

中小企４月營商指數下跌，貿易及商用服務業表現較差

調查指亞太區網路攻擊率去年升３７％，料今年人工智慧驅動欺詐增

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