【夜期時段】即月期指最新報２３４００點，升１７點，低水５３點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３８０點，跌３點，低水７３
點，最新報２３４００點，升１７點，低水５３點，合約成交１６６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５０８點，升４點，低水２點，最新報８５０９點，升５
點，低水１點，合約成交２２５張。
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15/05/2025 17:20
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