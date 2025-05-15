【夜期時段】即月期指最新報２３４００點，升１７點，低水５３點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３８０點，跌３點，低水７３

點，最新報２３４００點，升１７點，低水５３點，合約成交１６６張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５０８點，升４點，低水２點，最新報８５０９點，升５

點，低水１點，合約成交２２５張。

