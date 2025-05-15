《再戰明天》本港公布第一季ＧＤＰ，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社１５日專訊》本港公布第一季ＧＤＰ，及美國公布新屋動工等數據，料為周

五（１６日）市場焦點。



＊歐洲央行執委發表講話，日本公布第一季ＧＤＰ等數據＊



各國重要經濟活動方面，周五本港時間１２：００ｐｍ，日本央行審議委員中村豊明發表講

話。３：３０ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上１１：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩

和瑞典央行副總裁塞姆參加美聯儲召開第二屆Ｔｈｏｍａｓ Ｌａｕｂａｃｈ研究會議的決策者

小組會議。



數據方面，周五（１６日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布第一季國內生產總

值，經季節調整季率料由０﹒６％逆轉至下滑０﹒１％。１２：３０ｐｍ，日本公布３月產能利

用率；３月工業生產。４：３０ｐｍ，香港公布第一季本地生產總值，年率升幅料由２﹒４％擴

大至３﹒１％，經季節調整季率升幅料由０﹒８％擴大至２％。５：００ｐｍ，歐元區公布３月

貿易收支。８：３０ｐｍ，美國公布４月建築許可，月率料由０﹒５％逆轉至下滑１﹒２％；４

月出口物價，月率料下滑０﹒４％；４月進口物價月率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒３％，年率

料由０﹒９％逆轉至下滑０﹒３％；４月新屋動工料由１３２﹒４萬升至１３６﹒３萬，月率料

由下滑１１﹒４％改善至升２﹒９％。１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指

數，料由５２﹒２升至５３﹒４。



在本港，明日公布業績的公司有：基石控股（０１５９２）、璋利國際（０１６９３）、中

國心連心化肥（０１８６６）、法拉帝（０９６３８）等。（ｗａ）

