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15/05/2025 19:26

《再戰明天》本港公布第一季ＧＤＰ，美國公布新屋動工等數據

　　《經濟通通訊社１５日專訊》本港公布第一季ＧＤＰ，及美國公布新屋動工等數據，料為周
五（１６日）市場焦點。
　
＊歐洲央行執委發表講話，日本公布第一季ＧＤＰ等數據＊
　
　　各國重要經濟活動方面，周五本港時間１２：００ｐｍ，日本央行審議委員中村豊明發表講
話。３：３０ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上１１：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩
和瑞典央行副總裁塞姆參加美聯儲召開第二屆Ｔｈｏｍａｓ　Ｌａｕｂａｃｈ研究會議的決策者
小組會議。
　
　　數據方面，周五（１６日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布第一季國內生產總
值，經季節調整季率料由０﹒６％逆轉至下滑０﹒１％。１２：３０ｐｍ，日本公布３月產能利
用率；３月工業生產。４：３０ｐｍ，香港公布第一季本地生產總值，年率升幅料由２﹒４％擴
大至３﹒１％，經季節調整季率升幅料由０﹒８％擴大至２％。５：００ｐｍ，歐元區公布３月
貿易收支。８：３０ｐｍ，美國公布４月建築許可，月率料由０﹒５％逆轉至下滑１﹒２％；４
月出口物價，月率料下滑０﹒４％；４月進口物價月率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒３％，年率
料由０﹒９％逆轉至下滑０﹒３％；４月新屋動工料由１３２﹒４萬升至１３６﹒３萬，月率料
由下滑１１﹒４％改善至升２﹒９％。１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指
數，料由５２﹒２升至５３﹒４。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：基石控股（０１５９２）、璋利國際（０１６９３）、中
國心連心化肥（０１８６６）、法拉帝（０９６３８）等。（ｗａ）

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