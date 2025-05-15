《日入而息》阿里巴巴上季多賺２２％遜預期，互換通擴大產品類型

《今天重點》

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阿里巴巴（０９９８８）第四財季經調整純利升２２％，遜預期；阿里巴巴全年經調整純利微升

０﹒４％，連特息派０﹒２５美元

網易（０９９９９）首季經調整淨利潤升３２％，派息０﹒１３５美元

吉利（００１７５）上季純利升２﹒６倍至５６﹒７２億人幣；首季銷量按年升４８％創新高，

極氪扭虧為盈；吉利汽車桂生悅稱有信心完成，甚至超額完成年度銷量目標

香港電訊（０６８２３）李澤楷對香港經濟前景充滿信心，有信心維持派息

恒生（０００１１）證實裁員僅１％核心業務員工受影響，若用職員樓按會提供支持

金管局指首季信用卡應收帳款回落５﹒８％

人行表示「互換通」利率互換合約期限延長至３０年；金管局表示豐富「互換通」產品類型，持

續完善相關機制；港交所（００３８８）互換通產品類型進一步豐富，滿足投資者需求；渣打支

持豐富「互換通」產品類型，加快人民幣國際化

降準今生效，人行６４５億逆回購，ＭＬＦ到期沒續做；首４月發６２２億熊貓債，潘功勝歡迎

拉美國家發債

王毅晤墨西哥外長，稱願攜手抵制反對單邊行徑；新任美國駐華大使龐德偉抵京履職，中方稱願

提供便利；機構指中國輸美海運集裝箱預訂量激增近３００％；美方限制使用華為芯片，商務部

敦促立即糾正錯誤；商務部指中美經貿磋商機制將保持溝通，適時發布消息；商務部指２３２關

稅是典型保護主義，敦促美方盡快停止

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《即日市況》

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恒指吐１８７點收報２３４５３，阿里績前跌１％，成交剛滿兩千億

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《深滬股市》

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降準落地，滬指收跌０﹒６８％止三連升，再失三千四

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《美元匯價》

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關稅停戰緩和市場氣氛，歐元短期區間操作

歐元最新報１﹒１２０１╱０２，日圓最新報１４４﹒９３╱９７

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《公司業績》

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阿里巴巴（０９９８８）第四財季經調整純利升２２％，遜預期

吉星新能源（０３３９５）首季虧損擴大至３５７﹒６萬加元，不派息

敏華控股（０１９９９）全年少賺１０﹒４％至２０﹒６億，息１２仙；關稅影響不大訂單數量

保持平穩，不排除額外分紅

雲音樂（０９８９９）首季毛利潤約６﹒８３億元人幣，跌１１％

第一太平（００１４２）附屬ＰＬＤＴ上季純利跌８％至９０億披索

首程控股（００６９７）首季純利升８０﹒２％至２﹒１億元

吉利（００１７５）上季純利升２﹒６倍至５６﹒７２億人幣；首季銷量按年升４８％創新高，

極氪扭虧為盈

譚仔國際（０２２１７）控股股東Ｔｏｒｉｄｏｌｌ日本海外分部業務溢利跌７％

迅銷（０６２８８）更正２０２５年中期股息淨額

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《公司資訊》

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新濠國際（００２００）獨立非執行董事高來福離世

中薇金融（００２４５）出售ｅＴｏｒｏ股份變現１﹒４８億，料賺２６７０萬元

中廣核能（０１８１１）４月發電量同比增５﹒７％

粵豐環保（０１３８１）私有化獲通過，今日起停止股份買賣

百度（０９８８８）山東設立ＡＩ公司，註冊資本２億人民幣

騰訊（００７００）ＡＩ投資將令收入與經營利潤增速差距收窄

惠譽下調萬科（０２２０２）評級至「ＣＣＣ＋」，因流動性緩衝減少；萬科已完成一筆公司債

贖回工作，涉款逾１５﹒５億

阿里巴巴（０９９８８）發布開源視頻編輯全功能模型Ｗａｎ２﹒１－ＶＡＣＥ；淘寶香港６１

８明正式開售，無需湊單享８５折優惠；淘寶哈薩克上線俄語版本，同時推出滿額包郵及本地退

貨服務

特斯拉上海廠出口煥新Ｍｏｄｅｌ Ｙ，已在香港等亞太市場交付

滙控（００００５）計劃裁減法國一成人手；滙豐恒生減定存息，３個月最高２﹒４厘，７日１

０厘；滙豐Ｏｎｅ首季Ｚ世代新客戶量按年增一倍；滙豐與屈臣氏加強合作，推出滙豐ｅａｓｙ

信用卡

恒生（０００１１）證實裁員僅１％核心業務員工受影響，若用職員樓按會提供支持；恒生裁員

恐激化負資產，陳振英料不會擴至其他同業

吳天海稱零售業疲態持續跌勢未改，九置（０１９９７）續租保持克制

京東（０９６１８）外賣日訂單量逾２０００萬，創新高

石藥集團（０１０９３）與Ｃｉｐｌａ簽訂伊立替康脂質體注射液美國獨家許可協議

創新奇智（０２１２１）與亨利加及釘釘簽戰略合作協議

石四藥（０２００５）利魯唑在內地獲批為上市製劑使用的原料藥

晉安實業（０２２９２）委任智略資本為獨立財務顧問

網易（０９９９９）首季經調整淨利潤升３２％，派息０﹒１３５美元

國華（００３７０）公司名稱已更改為「港仔機器人集團控股有限公司」

中國水務（００８５５）附屬獲注資１５億元人幣首期先決條件達成

中國碳中和（０１３７２）全國首發碳核查方法學區塊鏈正式上線

合生創展（００７５４）首四月合約銷售金額跌１２％，４月則升７７％

回應長和（００００１）巴拿馬港口爭議，商務部冀企業審慎行事

中國神華（０１０８８）４月煤炭銷售量按年跌４％至３５６０萬噸

中煤能源（０１８９８）４月商品煤銷量按年跌５﹒８％，首４個月跌１﹒２％

香港電訊（０６８２３）李澤楷對香港經濟前景充滿信心，有信心維持派息

康希諾生物（０６１８５）吸入用肺結核疫苗Ｉ期臨床試驗獲印尼藥監局批准

時代天使（０６６９９）朱凌波辭任公司高級副總裁等職務，李亮賢接任公司秘書

工銀亞洲成功向倫敦清算所交付中國國債作為交易抵押品

首都機場（００６９４）收購母企西跑道大修工程項目資產，作價３﹒２７億人幣

港交所（００３８８）互換通產品類型進一步豐富，滿足投資者需求

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《中國要聞》

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習近平向中國丹麥商會回信稱冀助深化兩國互利合作；丹麥外交大臣拉斯穆森應邀周六起正式訪

問中國４天

中國對巴西、阿根廷、智利等５國實行免簽政策；外交部表示中國與烏茲別克互免簽證６月起生

效

工信部指工業母機產業要避免內捲式競爭、同質化發展

中證監強化司法與行政協同，加強投資者權益保護；抓緊出台深化科創板和創業板改革政策措施

；去年依法從嚴查辦證券期貨違法案件７３９件；最高院、中證監發布指引：嚴正執法保障市場

改革發展

發改委召開民企座談會指備足預案，做好自己的事

中國結算闢謠沒有所謂「查場外配資」特殊安排

中房協將於６月１２日北京召開商業地產發展大會；中辦國辦鼓勵金融機構參與城市更新，強化

信貸支持

李雲澤調研福建廣西，談兩岸金融融合發展、拓外貿等

北京金監局指冰雹後受理保險４﹒６萬件、估損３億元；北京突發冰雹災害，險企接車險報案超

２﹒６萬筆

４月消費貸降溫拖累新增貸數據，政府債加快拉動社融

降準今生效，人行６４５億逆回購，ＭＬＦ到期沒續做；首４月發６２２億熊貓債，潘功勝歡迎

拉美國家發債

市監總局召開平台企業支持個體戶座談，支付寶等出席

病重老人親身取錢時死亡，農行株洲分行全力配合調查

內地知名女演員劉曉慶被實名舉報逃稅，當局展開調查

娃哈哈今麥郎代工終止，部分純淨水未通過出廠檢測；娃哈哈客服回應今麥郎代工純淨水，質量

符合公司標準

國藥集團從未授權廣州國健資管等開展任何投資合作

星巴克據報啟動調整中國業務程序，與私募及科技公司接觸

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２４％，台積電稱新竹及高雄廠今年投產

台積電今年全球新建９座廠，台中晶圓廠生產比２納米更先進製程

黃仁勳將於１９日亮相台北Ｃｏｍｐｕｔｅｘ大會

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《大國博弈》

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中美貿易代表在南韓ＡＰＥＣ貿易部長會期間會面；ＡＰＥＣ指受關稅影響，亞太年內貿易料僅

增長０﹒４％；丘應樺呼籲ＡＰＥＣ成員維護以規則為本的多邊貿易制

王毅晤墨西哥外長，稱願攜手抵制反對單邊行徑；新任美國駐華大使龐德偉抵京履職，中方稱願

提供便利；機構指中國輸美海運集裝箱預訂量激增近３００％；美方限制使用華為芯片，商務部

敦促立即糾正錯誤；商務部指中美經貿磋商機制將保持溝通，適時發布消息；商務部指２３２關

稅是典型保護主義，敦促美方盡快停止

美國醫藥產業若與中國強行脫勾，成本料增加一半；卡夫亨氏宣布３０億美元升級美國生產線，

應對關稅

新加坡銀行指中美局勢緩和超預期，短期利好風險資產；高盛上調中國股指目標，基本回到「解

放日」前水平

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《國際要聞》

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英議員要求政府交代，收緊移民條件是否影響ＢＮＯ

美國與卡塔爾達成２４３０億美元交易，波音獲大單；經濟學家指波音千億訂單恐推高美國通脹

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《外圍經濟》

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澳洲４月就業人數大幅增８﹒９萬，是預期人數的４倍

石破茂經濟顧問倡投入四千億美元，推動中小企加薪

福特汽車德國工人因大規模裁員舉行罷工

英國一季度ＧＤＰ環比增長０﹒７％，好於預期

Ｓｈｅｉｎ下調零售價格，吸引美國消費者回歸

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《其他消息》

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人行表示「互換通」利率互換合約期限延長至３０年；金管局表示豐富「互換通」產品類型，持

續完善相關機制；渣打支持豐富「互換通」產品類型，加快人民幣國際化

李家超今起阿聯酋予香港３０天免簽，阿曼延長逗留時間；中東行取得６方面成果，達成５９項

合作備忘錄和協議

證監會與阿布札比金管局在監督跨境投資管理活動方面加強監管合作

香港律師會與科威特律師公會簽訂諒解備忘錄

立法會內會通過設立小組委員會審議國安法附屬法例

旅發局指首四個月訪港旅客近１６０８萬人次，按年升１０％

政府目標２６╱２７年度公屋輪候時間降至４﹒５年

調查指打工仔今年平均加薪２﹒２％，７４％過去一年曾憂失業

金管局指首季信用卡應收帳款回落５﹒８％

首季商品出口貨量升８﹒７％，進口貨量升７﹒３％

全球首１５位熱門暑期旅遊目的地，亞太區佔８席東京居首

發展局就首座先進建造業產業大樓發展招意向，擬下半年招標

證監會與區內監管機構就打擊網上騙局的監管合作達成共識

中山公園體育館設全運會主媒體中心，政府稱盡量減低對居民影響

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