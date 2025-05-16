《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數等數據

《經濟通通訊社１６日專訊》市場受中美經貿高層會談取得實質進展刺激，整體投資氣氛偏
向樂觀。同時，聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局正調整其政策制定框架，為未來政策靈活性鋪路
。美股昨日（１５日）收市各有升跌，道指升２７１﹒６９點或０﹒６５％，報
４２３２２﹒７５點點；標普５００指數升２４﹒３５點或０﹒４１％，報５９１６﹒９３點；
納指跌３４﹒４９點或０﹒１８％，報１９１１２﹒３２點點。港股方面，恆生指數收市報
２３３４５，跌１０８點或０﹒５％，成交１９０７億元。
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１１：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩和瑞典央行副總
裁塞姆參加美聯儲召開第二屆Ｔｈｏｍａｓ Ｌａｕｂａｃｈ研究會議的決策者小組會議。
數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布３月貿易收支。今晚８：３０ｐｍ，美國公布４
月建築許可，月率料由０﹒５％逆轉至下滑１﹒２％；４月出口物價，月率料下滑０﹒４％；４
月進口物價年率料由０﹒９％逆轉至下滑０﹒２％，月率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒３％；４
月新屋動工料由１３２﹒４萬升至１３６﹒４萬，月率料由下滑１１﹒４％改善至升３％。
１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由５２﹒２升至５３﹒５。明日
４：００ａｍ，美國公布３月長期資本流動。
在美國，今日公布業績的公司有：新氧（ＵＳ﹒ＳＹ）等。（ｗａ）
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