《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數等數據

《經濟通通訊社１６日專訊》市場受中美經貿高層會談取得實質進展刺激，整體投資氣氛偏

向樂觀。同時，聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局正調整其政策制定框架，為未來政策靈活性鋪路

。美股昨日（１５日）收市各有升跌，道指升２７１﹒６９點或０﹒６５％，報

４２３２２﹒７５點點；標普５００指數升２４﹒３５點或０﹒４１％，報５９１６﹒９３點；

納指跌３４﹒４９點或０﹒１８％，報１９１１２﹒３２點點。港股方面，恆生指數收市報

２３３４５，跌１０８點或０﹒５％，成交１９０７億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１１：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩和瑞典央行副總

裁塞姆參加美聯儲召開第二屆Ｔｈｏｍａｓ Ｌａｕｂａｃｈ研究會議的決策者小組會議。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布３月貿易收支。今晚８：３０ｐｍ，美國公布４

月建築許可，月率料由０﹒５％逆轉至下滑１﹒２％；４月出口物價，月率料下滑０﹒４％；４

月進口物價年率料由０﹒９％逆轉至下滑０﹒２％，月率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒３％；４

月新屋動工料由１３２﹒４萬升至１３６﹒４萬，月率料由下滑１１﹒４％改善至升３％。

１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由５２﹒２升至５３﹒５。明日

４：００ａｍ，美國公布３月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：新氧（ＵＳ﹒ＳＹ）等。（ｗａ）

