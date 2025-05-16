期指低開１７５點報２３２０８，國指期貨跌６２點報８４４２

《經濟通通訊社１６日專訊》期指低開１７５點報２３２０８，國指期貨低開６２點報
８４４２，科指期貨低開５５點報５２３２。
【你點睇？】五一不少內地機構收費自行組團來港行山，旅遊事務專員認為除檢控外，推廣教育效果將更佳，你是否認同？► 立即投票
16/05/2025 09:15
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16/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１５７４５張，減２２１３張
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