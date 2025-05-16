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16/05/2025 09:15

期指低開１７５點報２３２０８，國指期貨跌６２點報８４４２

　　《經濟通通訊社１６日專訊》期指低開１７５點報２３２０８，國指期貨低開６２點報
８４４２，科指期貨低開５５點報５２３２。

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