即月期指最後交易價２３２６５跌１１８點，低水８０點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２３２６５，跌１１８點，低水８０點，

暫成交６２１２４張。即月國指期貨最後交易價８４６２，跌４２點，低水６點，暫成交

５５４４５張。另外，即月科指期貨最後交易價５２６８，跌１９點，低水１３點，暫成交

７３８６１張。

