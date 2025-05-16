即月期指最後交易價２３２６５跌１１８點，低水８０點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２３２６５，跌１１８點，低水８０點，
暫成交６２１２４張。即月國指期貨最後交易價８４６２，跌４２點，低水６點，暫成交
５５４４５張。另外，即月科指期貨最後交易價５２６８，跌１９點，低水１３點，暫成交
７３８６１張。
《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇
16/05/2025 16:31
《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２３２６５，跌１１８點，低水８０點，
暫成交６２１２４張。即月國指期貨最後交易價８４６２，跌４２點，低水６點，暫成交
５５４４５張。另外，即月科指期貨最後交易價５２６８，跌１９點，低水１３點，暫成交
７３８６１張。
《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇
上一篇新聞︰16/05/2025 16:45 《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數等數據
下一篇新聞︰16/05/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９２９﹒３跌４﹒０點
16/05/2025 16:46 即月期指最後交易價２３２６５跌１１８點，成交６２１３４張
16/05/2025 09:22 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９２７﹒８跌５﹒５點
16/05/2025 09:15 期指低開１７５點報２３２０８，國指期貨跌６２點報８４４２
16/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６５４８９張增９５８０張
16/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８０８張增３２７８張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N