即月期指最後交易價２３２６５跌１１８點，成交６２１３４張

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２３２６５，跌１１８點，低水８０點，

成交６２１３４張。即月國指期貨最後交易價８４６２，跌４２點，低水６點，成交５５５３７

張。另外，即月科指期貨最後交易價５２６８，跌１９點，低水１３點，成交７３８６１張。

