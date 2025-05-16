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16/05/2025 16:46

即月期指最後交易價２３２６５跌１１８點，成交６２１３４張

　　《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２３２６５，跌１１８點，低水８０點，
成交６２１３４張。即月國指期貨最後交易價８４６２，跌４２點，低水６點，成交５５５３７
張。另外，即月科指期貨最後交易價５２６８，跌１９點，低水１３點，成交７３８６１張。

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