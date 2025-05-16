【夜期時段】即月期指最新報２３２８２點，升１７點，低水６３點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２６４點，跌１點，低水８１
點，最新報２３２８２點，升１７點，低水６３點，合約成交１１８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４６４點，升２點，低水４點，最新報８４６４點，升２
點，低水４點，合約成交２１４張。
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
16/05/2025 17:20
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