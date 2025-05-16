【夜期時段】即月期指最新報２３２８２點，升１７點，低水６３點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２６４點，跌１點，低水８１

點，最新報２３２８２點，升１７點，低水６３點，合約成交１１８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８４６４點，升２點，低水４點，最新報８４６４點，升２

點，低水４點，合約成交２１４張。

