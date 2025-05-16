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期貨新聞

16/05/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３２８２點，升１７點，低水６３點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２６４點，跌１點，低水８１
點，最新報２３２８２點，升１７點，低水６３點，合約成交１１８張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８４６４點，升２點，低水４點，最新報８４６４點，升２
點，低水４點，合約成交２１４張。

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