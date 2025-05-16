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16/05/2025 19:36

《再戰明天》中國公布零售銷售等數據，阿里健康公布業績

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國公布零售銷售等數據，及阿里健康公布業績，料為下周一
（１９日）市場焦點。
　
＊澳洲央行一連兩日議息，紐約聯儲總裁發表講話＊
　
　　各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開利率決策會議（至２０日）。－歐盟執委會主席馮德
萊恩訪問英國舉行峰會。國際清算銀行（ＢＩＳ）經濟顧問兼研究主管申鉉松就全球金融體系面
臨的新風險發表演講。本港時間下周一晚８：４５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經濟
前景發表講話；同一時間，亞特蘭大聯邦儲備銀行主辦２０２５年金融市場會議，總裁博斯蒂克
主持討論。
　
　　數據方面，下周一（１９日）１０：００ａｍ（本港時間．下同），中國公布４月工業生產
，年率升幅料由７﹒７％收窄至５﹒９％，年初至今年率升幅料由６﹒５％收窄至６﹒４％；４
月零售銷售年率升幅料由５﹒９％擴大至６％，年初至今年率升幅料由４﹒６％擴大至５％；４
月失業率料維持於５﹒２％。５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者物價指數，月率升幅料維持
於０﹒６％，年率升幅料維持於２﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布４月領先指標，跌幅料由
０﹒７％擴大至０﹒８％。
　
　　在本港，下周一（１９日）公布業績的公司有：阿里健康（００２４１）等。
　
　　下周二（２０日）公布業績的公司有：嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）、攜程集團－Ｓ
（０９９６１）等。
　
　　下周三（２１日）公布業績的公司有：中通快遞－Ｗ（０２０５７）、小鵬汽車－Ｗ
（０９８６８）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）等。
　
　　下周四（２２日）公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）等。
　
　　下周五（２３日）公布業績的公司有：同程旅行（００７８０）等。（ｗａ）

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