《再戰明天》中國公布零售銷售等數據，阿里健康公布業績

《經濟通通訊社１６日專訊》中國公布零售銷售等數據，及阿里健康公布業績，料為下周一

（１９日）市場焦點。



＊澳洲央行一連兩日議息，紐約聯儲總裁發表講話＊



各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開利率決策會議（至２０日）。－歐盟執委會主席馮德

萊恩訪問英國舉行峰會。國際清算銀行（ＢＩＳ）經濟顧問兼研究主管申鉉松就全球金融體系面

臨的新風險發表演講。本港時間下周一晚８：４５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經濟

前景發表講話；同一時間，亞特蘭大聯邦儲備銀行主辦２０２５年金融市場會議，總裁博斯蒂克

主持討論。



數據方面，下周一（１９日）１０：００ａｍ（本港時間．下同），中國公布４月工業生產

，年率升幅料由７﹒７％收窄至５﹒９％，年初至今年率升幅料由６﹒５％收窄至６﹒４％；４

月零售銷售年率升幅料由５﹒９％擴大至６％，年初至今年率升幅料由４﹒６％擴大至５％；４

月失業率料維持於５﹒２％。５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者物價指數，月率升幅料維持

於０﹒６％，年率升幅料維持於２﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布４月領先指標，跌幅料由

０﹒７％擴大至０﹒８％。



在本港，下周一（１９日）公布業績的公司有：阿里健康（００２４１）等。



下周二（２０日）公布業績的公司有：嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）、攜程集團－Ｓ

（０９９６１）等。



下周三（２１日）公布業績的公司有：中通快遞－Ｗ（０２０５７）、小鵬汽車－Ｗ

（０９８６８）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）等。



下周四（２２日）公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）等。



下周五（２３日）公布業績的公司有：同程旅行（００７８０）等。（ｗａ）

