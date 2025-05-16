《日入而息》美的集團及中通快遞染藍，本港首季ＧＤＰ增３﹒１％

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美的集團及中通快遞染藍，成分股增至８５隻；科指加入比亞迪，剔除閱文，成分股數目維持３

０隻

政府維持今年基本通脹率預測為１﹒５％；首季按年增３﹒１％，政府維持全年預測２至３％不

變；首季經濟按年增３﹒１％符預估，美貿易政策仍不確定；住宅售價首季跌２％，市民置業負

擔指數改善至５９％；機管局指首四月客運量按年升１７％，單４月增２３﹒２％

寧德時代上市日同步推衍生權證及納入賣空指定證券名單

美國財政部據報警告香港銀行，不要為伊朗石油交易提供資金

百力司康據報考慮在港ＩＰＯ，集資至少約１２億元

海天味業傳通過港交所上市聆訊，擬籌７８億元

李成鋼稱ＡＰＥＣ成員應妥善處理單邊關稅維護經貿穩定；美國封殺華為芯片，中國外交部表示

堅決反對，絕不接受

韓正晤景順主席稱中美應藉平等對話解決經貿合作分歧

英偉達據報計劃在上海設研發中心，正爭取美國政府批准

巴郡上季度清倉花旗減持美銀，部分持股資訊申保密

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里累恒指收跌１０８點報２３３４５，全周升４７７點連漲五星期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指跌０﹒４％周升０﹒８％，關注ＡＰＥＣ中美會談

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元１﹒１２５０╱８０阻力大

歐元最新報１﹒１１９４╱９５，日圓最新報１４５﹒５１╱５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

手回集團據報開始評估香港ＩＰＯ投資者興趣

周六福港股ＩＰＯ獲中證監備案，擬發行１﹒４５億股

百力司康據報考慮在港ＩＰＯ，集資至少約１２億元

海天味業傳通過港交所上市聆訊，擬籌７８億元

寧德時代（０３７５０）據報集資規模擴大至４６億美元；寧德時代上市日同步推衍生權證及納

入賣空指定證券名單

浙江世寶（０１０５７）派發末期股息日期改為６月１６日

盛業（０６０６９）派２０２５年度特別息５９﹒６分

國泰君安國際（０１７８８）啟中期票據計劃，涉資３５０億元

應星控股（０１４４０）採取多項行動解決股權高度集中問題

中國聯通（００７６２）聯合華為推出家庭機器人，全國產、全自研

百度（０９８８８）ＡＩ搜索上線ＤｅｅｐＳｅａｒｃｈ，無限次免費使用

騰訊雲全方位加碼ＡＩ投入，助大灣區數字經濟提速領跑；騰訊混元發布混元圖像２﹒０模型

新奧股份（０２６８８）機構投資者對私有化反饋積極，料Ｈ股上市程序年底完成

恒生（０００１１）梁兆基稱裁員「非大數目」，部分職位被科技取代

比亞迪（０１２１１）來設歐洲總部，匈牙利總理稱中國投資已成經濟增長重要引擎

阿里巴巴（０９９８８）淘天利潤或受即時零售等投資影響

雷軍談汽車安全稱小米（０１８１０）絕不回避問題，強調堅持技術為本

中華電力（００００２）推電動車住宅分時段用電價目，客戶可自主選擇收費模式

新地（０００１６）瓏珀山累售２１６伙，昨２９６９萬售出四房單位；新地西沙項目１Ｂ期周

日賣３８５伙，入場３１９萬起

港鐵（０００６６）東涌東站第１期補地價３﹒４億，每呎１０４５元

佳景集團（００７３０）首季純利約９１０萬元，按年上升４﹒６％

創新奇智（０２１２１）有意於市場上進行股份購回

中國電力（０６１６０）授出受限制股份單位

富力地產（０２７７７）４月總銷售收入按年升７６﹒６％

路勁（０１０９８）首季總物業銷售額跌４４％至２２﹒９５億人幣

中電信（００７２８）劉桂清獲委任為公司總裁兼首席運營官；黃智勇獲委任為執行副總裁，今

日起生效

紛美包裝（００４６８）接獲聯交所復牌指引，將盡快完成業績審核，續停牌

華僑銀行黃碧娟稱維持原有指引，沒有裁員計劃

越秀交通基建（０１０５２）２月廣州北二環高速路費收入按年升２６﹒６％

世紀聯合控股（０１９５９）授出購股權以認購不超過５５０萬股公司股本

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ１３ １╱３期臨床研究於境內完成首例患者給藥

英達公路（０６８８８）受託人斥約２４﹒６萬元購１４０萬股

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李成鋼稱中國加入數字經濟夥伴關係協定談判進展積極

中法簽署禽肉和種禽種蛋合作文件

市監總局就制止濫用行政權力排除、限制競爭徵意見

四部門啟動「劍網２０２５」行動，打擊網絡侵權盜版

國資委發布１０央企１１名領導人員職務任免

商務部召開全國離境退稅工作推進會

內地新冠感染個案增加，專家料今次疫情持續６－８周

內地將強制乘用車安裝自動緊急制動系統

市監總局綜合整治「內捲式」競爭，維護市場秩序

北交所修訂募集資金指引，超募資金不能用於歸還借款

人行１０６５億逆回購利率持平，本周收水３５０１億

數據局指數字經濟核心產業增加值佔ＧＤＰ比重１０％

奇瑞斥１２﹒８億人民幣成立智能科技公司

文遠知行在阿布扎比試運營純無人Ｒｏｂｏｔａｘｉ

今麥郎回應代工娃哈哈純淨水表示合作一年產約１２億瓶

瑞幸巴西咖啡文化節２﹒０啟動，將建逾３０家主題店

術中離場醫生肖飛被釘牌，情婦被撤學位證、醫師執照

榮耀４００全球首搭載高通最新第四代驍龍７處理器

鴻鵠基金三期獲批，國壽資產表示中長期資金將盡早入市

黑龍江原副省長王一新受賄近１﹒３億，被判無期徒刑；廣西自治區政府主席藍天立涉嚴重違紀

違法受查

超高關稅衝擊，４月工業增加值增速料創五個月低

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒５２％，報２１８４３﹒６９點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李成鋼稱ＡＰＥＣ成員應妥善處理單邊關稅維護經貿穩定；美國封殺華為芯片，中國外交部表示

堅決反對，絕不接受；韓正晤景順主席稱中美應藉平等對話解決經貿合作分歧

彭博調查指特朗普對華關稅料將維持在３０％至年底

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

曼谷大樓地震倒塌８９死，泰法院對１７人發逮捕令

特朗普訪中東期間，美國和沙特簽稀土合作備忘錄

英國任命前港督衛奕信兒子魏磊為駐華大使

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本央行最鴿派委員離職前勸告：謹慎考慮加息；日本一季度ＧＤＰ按年萎縮０﹒７％，四個季

度來首次

星航員工今年獎金稍遜舊年，但仍相當於７個半月糧

美國４月零售銷售按月升０﹒１％，優於市場預期；鮑威爾警告長期利率或上升，暗示調整貨幣

政策框架

英偉達據報計劃在上海設研發中心，正爭取美國政府批准；英媒指英偉達計劃在上海設研發中心

，正遊說美國政府批准

字節跳動據報今年營收料增至約１８６０億美元，接近Ｍｅｔａ；歐盟指ＴｉｋＴｏｋ或違反廣

告規定，面臨巨額罰金

巴郡上季度清倉花旗減持美銀，部分持股資訊申保密

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美國財政部據報警告香港銀行，不要為伊朗石油交易提供資金

丘應樺稱供應鏈是環球經濟發展重要引擎，但其對外部衝擊極度敏感

許正宇稱中東對投資亞洲十分感興趣，香港可作跳板；數碼港主席隨特首率領商貿代表團訪卡塔

爾和科威特，拓中東機遇

傳媒拍攝禁地受警告，鄧炳強稱守衛可命任何人離開禁地

政府今與網約車平台公司會面，重申營運必須依法

甯漢豪稱需關注墮窗情況，並應檢討現行做法

連續性合約工時門檻降至「４６８」，邵家輝憂加重僱主營商成本

本港４月破產呈請按月跌逾８％，強制清盤呈請跌９％

ＭＣＬ院線康怡戲院本月２８日起結束營業

瑞銀料今年金價上漲至３５００美元，漲勢延續至明年

國際低空經濟合作聯盟深圳辦成立大會，總部設於香港

中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，樓價未破橫行悶局

政府維持今年基本通脹率預測為１﹒５％；首季按年增３﹒１％，政府維持全年預測２至３％不

變；首季經濟按年增３﹒１％符預估，美貿易政策仍不確定；住宅售價首季跌２％，市民置業負

擔指數改善至５９％；機管局指首四月客運量按年升１７％，單４月增２３﹒２％

金管局批准延長副總裁李達志任期至正常退休年齡後兩年

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

