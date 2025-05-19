《外圍焦點》紐約聯儲總裁發表講話，美國公布領先指標

《經濟通通訊社１９日專訊》據《金融時報》報道，美國與歐盟打破僵局，啟動關稅談判，

消息帶動美股三大指數上周五（１６日）收高，標普５００指數連升五日。道指升３３１﹒９９

點或０﹒７８％，報４２６５４﹒７４點；標普５００指數升４１﹒４５點或０﹒７０％，報

５９５８﹒３８點；納指升９８﹒７８點或０﹒５２％，報１９２１１﹒１０點。港股方面，恆

生指數收市報２３３３２，跌１２點或０﹒１％，成交１８４７億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：４５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經

濟前景發表講話；同一時間，亞特蘭大聯邦儲備銀行主辦２０２５年金融市場會議，總裁博斯蒂

克主持討論。２０日凌晨１：３０ａｍ，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加明尼蘇達大學舉行

的一項對話活動。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者物價指數，月率升幅料維持於

０﹒６％，年率升幅料維持於２﹒２％。今晚１０：００ｐｍ，美國公布４月領先指標，跌幅料

由０﹒７％擴大至０﹒９％。



在美國，今日公布業績的公司有：小牛電動（ＵＳ﹒ＮＩＵ）、奇富科技

（ＵＳ﹒ＱＦＩＮ）、攜程網（ＵＳ﹒ＴＣＯＭ）、雅樂科技（ＵＳ﹒ＹＡＬＡ）等。（ｗａ）

