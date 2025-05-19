  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

19/05/2025 17:22

《外圍焦點》紐約聯儲總裁發表講話，美國公布領先指標

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《金融時報》報道，美國與歐盟打破僵局，啟動關稅談判，
消息帶動美股三大指數上周五（１６日）收高，標普５００指數連升五日。道指升３３１﹒９９
點或０﹒７８％，報４２６５４﹒７４點；標普５００指數升４１﹒４５點或０﹒７０％，報
５９５８﹒３８點；納指升９８﹒７８點或０﹒５２％，報１９２１１﹒１０點。港股方面，恆
生指數收市報２３３３２，跌１２點或０﹒１％，成交１８４７億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：４５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經
濟前景發表講話；同一時間，亞特蘭大聯邦儲備銀行主辦２０２５年金融市場會議，總裁博斯蒂
克主持討論。２０日凌晨１：３０ａｍ，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加明尼蘇達大學舉行
的一項對話活動。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者物價指數，月率升幅料維持於
０﹒６％，年率升幅料維持於２﹒２％。今晚１０：００ｐｍ，美國公布４月領先指標，跌幅料
由０﹒７％擴大至０﹒９％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：小牛電動（ＵＳ﹒ＮＩＵ）、奇富科技
（ＵＳ﹒ＱＦＩＮ）、攜程網（ＵＳ﹒ＴＣＯＭ）、雅樂科技（ＵＳ﹒ＹＡＬＡ）等。（ｗａ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回期貨新聞

下一篇新聞︰19/05/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２３２５０點，跌１８點，低水８３點

其他期貨新聞
More

19/05/2025 16:46  即月期指最後交易價２３２６８升３點，成交６３７４２張

19/05/2025 16:31  即月期指最後交易價２３２６８升３點，低水６５點

19/05/2025 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５９０９﹒０，跌６６﹒５點

19/05/2025 09:29  【特朗普新政】穆迪下調美國評級，亞洲早盤引發「賣出美國」交易

19/05/2025 09:15  期指低開１５３點報２３１１２，國指期貨跌５０點報８４１２

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處