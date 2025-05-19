即月期指最後交易價２３２６８升３點，低水６５點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２６８，升３點，低水６５點，暫成

交６３７４２張。即月國指期貨最後交易價８４５０，跌１２點，低水１１點，暫成交

５７０５９張。另外，即月科指期貨最後交易價５２４６，跌２２點，低水９點，暫成交

７７５５７張。

