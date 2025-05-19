即月期指最後交易價２３２６８升３點，低水６５點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２６８，升３點，低水６５點，暫成
交６３７４２張。即月國指期貨最後交易價８４５０，跌１２點，低水１１點，暫成交
５７０５９張。另外，即月科指期貨最後交易價５２４６，跌２２點，低水９點，暫成交
７７５５７張。
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19/05/2025 16:31
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下一篇新聞︰19/05/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５９０９﹒０，跌６６﹒５點
19/05/2025 09:29 【特朗普新政】穆迪下調美國評級，亞洲早盤引發「賣出美國」交易
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19/05/2025 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９３０﹒３跌逾４５點
19/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５４２２２張，減逾萬一張
19/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０４４８２張減３３２６張
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