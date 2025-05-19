即月期指最後交易價２３２６８升３點，成交６３７４２張

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２６８，升３點，低水６５點，成交
６３７４２張。即月國指期貨最後交易價８４５０，跌１２點，低水１１點，成交５８７８８張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２４６，跌２２點，低水９點，成交７７５５７張。
《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇
19/05/2025 16:46
《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２６８，升３點，低水６５點，成交
６３７４２張。即月國指期貨最後交易價８４５０，跌１２點，低水１１點，成交５８７８８張
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