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19/05/2025 16:46

即月期指最後交易價２３２６８升３點，成交６３７４２張

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２３２６８，升３點，低水６５點，成交
６３７４２張。即月國指期貨最後交易價８４５０，跌１２點，低水１１點，成交５８７８８張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２４６，跌２２點，低水９點，成交７７５５７張。

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