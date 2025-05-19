  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

19/05/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３２５０點，跌１８點，低水８３點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２５８點，跌１０點，低水
７５點，最新報２３２５０點，跌１８點，低水８３點，合約成交１２０張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８４４７點，跌３點，低水１４點，最新報８４４５點，跌
５點，低水１６點，合約成交３４２張。

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回期貨新聞

上一篇新聞︰19/05/2025 17:22  《外圍焦點》紐約聯儲總裁發表講話，美國公布領先指標

下一篇新聞︰19/05/2025 16:46  即月期指最後交易價２３２６８升３點，成交６３７４２張

其他期貨新聞
More

19/05/2025 16:31  即月期指最後交易價２３２６８升３點，低水６５點

19/05/2025 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５９０９﹒０，跌６６﹒５點

19/05/2025 09:29  【特朗普新政】穆迪下調美國評級，亞洲早盤引發「賣出美國」交易

19/05/2025 09:15  期指低開１５３點報２３１１２，國指期貨跌５０點報８４１２

19/05/2025 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９３０﹒３跌逾４５點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處