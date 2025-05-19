【夜期時段】即月期指最新報２３２５０點，跌１８點，低水８３點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２５８點，跌１０點，低水
７５點，最新報２３２５０點，跌１８點，低水８３點，合約成交１２０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４４７點，跌３點，低水１４點，最新報８４４５點，跌
５點，低水１６點，合約成交３４２張。
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19/05/2025 17:20
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