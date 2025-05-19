《再戰明天》澳洲公布議息結果，攜程嗶哩嗶哩公布業績

《經濟通通訊社１９日專訊》澳洲公布議息結果，及攜程嗶哩嗶哩公布業績，料為周二

（２０日）市場焦點。



＊英倫銀行首席經濟學家發表講話，德國公布ＰＰＩ＊



各國重要經濟活動方面，Ｇ７財長和央行總裁會議舉行，歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛

內參加（至２２日）。周二本港時間１２：３０ｐｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明；

１：３０ｐｍ，總裁布洛克召開記者會。２：３０ｐｍ，歐盟執委被提名人塞拉芬與歐盟執委會

主席馮德萊恩、西班牙財長奎爾波等人討論歐盟２０２８－２０３４年的下一個長期預算。

４：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾在倫敦巴克萊銀行發表講話。５：５５ｐｍ，歐洲央

行執委唐納利參加在都柏林舉行的全國銀行業會議。晚上６：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內

在ＡｓＶｉｓ可持續發展節期間接受預先錄製的視頻採訪。７：５０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委

員會主席布赫在歐洲金融市場協會第五屆歐洲金融一體化年會上發表講話。９：００ｐｍ，亞特

蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在２０２５年金融市場會議致辭；同一時間，里奇蒙聯邦儲備銀

行總裁巴爾金在２０２５年投資美國鄉村會議上致開幕詞。９：３０ｐｍ，波士頓聯儲銀行發布

波士頓聯儲總裁柯林斯在新罕布什爾州舉行的一場閉門活動上的談話。



數據方面，周二（２０日）１２：３０ｐｍ（本港時間．下同），澳洲公布官方指標利率，

料由４﹒１％降至３﹒８５％。２：００ｐｍ，德國公布４月生產者物價指數，月率跌幅料由

０﹒７％收窄至０﹒３％，年率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒６％。４：３０ｐｍ，香港公布４

月失業率，經季節調整料維持於３﹒２％。１０：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數，

料由負１６﹒７收窄至負１６。



在本港，明日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）、攜程集團－Ｓ

（０９９６１）等。



另外，本周四（２２日）美國公布５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）。（ｗａ）

