《日入而息》寧德時代暗盤收高逾９％，富衛提交港交所上市申請

《今天重點》

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寧德時代（０３７５０）暗盤收高逾９％，每手賺２４００元

傳富衛集團最快今日向港交所提交上市申請

恒瑞醫藥（０１２７６）據報提前一天結束機構投資者認購

港交所（００３８８）委任許亮華為財務總監，劉碧茵不再兼任

小米（０１８１０）本月２２日舉行新品發布會，包括ＳＵＶ電動車ＹＵ７；小米法務部：用軟

件生成小米謠言、操控近萬帳號，多名疑犯被捕；雷軍稱小米「玄戒Ｏ１」芯片採用第二代３納

米製程

新城發展（０１０３０）據報本周與投資者會面，就發行美元債進行溝通

統計局表示房地產續止跌回穩，部分城市交易活躍度提升；ＰＰＩ續處下降區間，影響工業企業

效益改善；物價低位運行影響經營就業，要促進價格回升；國內經濟循環存在堵點，消費內生動

力需增強；政策效應顯現，首４月設備購置投資增１８％；外部衝擊影響加大，４月經濟頂住壓

力穩增長；４月７０城樓價同比續收窄，環比持平或略降

中證監表示Ａ股估值仍處相對低位，配置價值進一步凸顯；堅定開放資本市場，優化ＱＦＩＩ等

機制安排；社保、保險等中長期資金今年買逾二千億Ａ股；近期將出台深化科創板、創業板改革

政策措施

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《即日市況》

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恒指全日跌１２點收報２３３３２，阿里捱沽惟美團小米午後支撐

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《深滬股市》

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滬綜指今平收，中美貿易戰拖累４月經濟

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《美元匯價》

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特朗普預告徵新關稅，美元跳空下跌

歐元最新報１﹒１２７８╱７９，日圓最新報１４４﹒８１╱８２

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《公司資訊》

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中集集團（０２０３９）午後時段Ｈ股停牌，待發澄清公告

地緣政治局勢升級，億航智能考慮進行第二上市

中集集團（０２０３９）午後停牌，停牌前報５﹒３９元跌近２％

華南城（０１６６８）高院押後清盤呈請聆訊至８月１１日

恒瑞醫藥（０１２７６）據報提前一天結束機構投資者認購

恒生（０００１１）精簡業務架構，高管人員編制減至１０人

花旗於寧德時代（０３７５０）首日掛牌發行三隻認購證；寧德明登陸港股，曾毓群稱重卡電動

化比例料升到五成

力寶（００２２６）待發收購合併消息今早停牌，附屬力寶華潤亦停牌

匯森股份（２１２７）中途停牌，停牌前報０﹒０２２元跌近１９％；匯森股份與贛州銀行民事

訴訟本月２１日開庭調解，匯森明復牌

中國同輻（０１７６３）旗下首批碳－１４同位素產品成功上市

瑞風新能源（００５２７）今早開市前停牌，待公布原因

滙豐控股（００００５）昨在港斥２億元回購２２４﹒１６萬股；滙豐人才流失率較市場整體為

低，年假可轉換為其他福利

雲工場（０２５１２）控股股東擬減持１５％套現但控股地位不變

中電（００００２）首季香港售電量減少２﹒６％，宣派第一期中期息０﹒６３元

新世界（０００１７）滶晨最快本周上載銷售安排，首批不少於９０伙

永泰與萬科香港沙田項目首批５０伙，入場４１２萬起

長安泰國車廠投產，首款量產車為深藍Ｓ０５右軚版

周大福人壽冠名贊助ＰＳＧ青少年粵港澳大灣區錦標賽香港

小米（０１８１０）本月２２日舉行新品發布會，包括ＳＵＶ電動車ＹＵ７；小米法務部：用軟

件生成小米謠言、操控近萬帳號，多名疑犯被捕；雷軍稱小米「玄戒Ｏ１」芯片採用第二代３納

米製程

美的（００３００）方洪波稱小米目標三年內成大家電行業中國前三，美的要重視

泰凌醫藥（０１０１１）吳鐵今日起辭任行政總裁職務，張伯之接任

淡馬錫首季增持阿里等中概股，清倉不含中國的ＥＴＦ

艾美疫苗（０６６６０）ｍＲＮＡ皰疹疫苗獲中美批准臨床試驗免疫表現優於國際

騰訊（００７００）今斥資５億元回購９７﹒９萬股

兆科眼科（０６６２２）環孢素眼用凝膠在內地獲批新藥上市申請

華興資本（０１９１１）附屬威高血淨成功在上海主板掛牌上市

新地（０００１６）西沙項目１Ｂ期加推１３６伙，入場價３２６萬起

花旗３個月定存息減至２﹒６厘，渣打一周５﹒５厘

平保２０２５年度核心人員持股計劃近期購得Ａ股約３８８萬股

港交所（００３８８）委任許亮華為財務總監，劉碧茵不再兼任

白雲山（００８７４）附屬廣州醫藥明起於內地新三板正式掛牌

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《中國要聞》

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荷蘭外交大臣費爾德坎普應邀周三起首度訪華兩天

巴基斯坦副總理兼外長達爾應邀今起訪華３天

上海表示三年新培養持證直播技能人才５萬名

九部門發文加快推動科技服務業全面發展

統計局表示房地產續止跌回穩，部分城市交易活躍度提升；ＰＰＩ續處下降區間，影響工業企業

效益改善；物價低位運行影響經營就業，要促進價格回升；國內經濟循環存在堵點，消費內生動

力需增強；政策效應顯現，首４月設備購置投資增１８％；外部衝擊影響加大，４月經濟頂住壓

力穩增長；４月７０城樓價同比續收窄，環比持平或略降

工業增速勝預期，分析指彰顯韌性及刺激政策未退坡

內地４月原煤、原油、電力生產增速回落

外長助理晤聯合國秘辦主任，獲讚中國是多邊主義支柱

內地４月工業增加值增６﹒１％，勝預期

內地４月社會消費品零售總額增５﹒１％，略低預期

內地首４月固定資產投資增４％，略低預期

首４月地產投資降１０﹒３％，商品房銷售跌３﹒２％

內地４月城鎮調查失業率５﹒１％，較上月微降

中證監修改上市公司重大資產重組管理辦法，簡化審核

人行１３５０億逆回購利率持平，淨投放９２０億；４月末境外機構持銀行間市場債券４﹒４４

萬億

尹力召開金融工作座談會表示推動首都金融高質量發展

中央印發通知表示公務車集中採購應選國產，優選新能源

中央通知表示工作餐不得提供高檔菜餚、香煙，不上酒

測算表示４月７０城樓價同比跌幅連縮六月，環比續持平

中證監表示Ａ股估值仍處相對低位，配置價值進一步凸顯；堅定開放資本市場，優化ＱＦＩＩ等

機制安排；社保、保險等中長期資金今年買逾二千億Ａ股；近期將出台深化科創板、創業板改革

政策措施

國證恒生大灣區數字經濟指數、消費指數正式發布

大摩表示逾八成投資者或近期增加中國股票投資敞口

深交所今起一連兩天在深舉辦２０２５全球投資者大會；沙雁表示積極推動ＲＥＩＴｓ納入深港

通標的

財政部明日開展國債做市支持操作，規模５﹒４億元

內地汽柴油價每噸降２３０元、２２０元，年內第五降

新華保險獲批與相關機構設鴻鵠基金三期：將盡早入市

陝西政協原主席韓勇受賄逾２﹒６億，一審被判死緩

美銀表示更多亞洲基金經理冀投資中國，１０％已全投

外匯局表示４月下旬外投資境內股票轉為淨買入；４月銀行結售匯逆差擴大至４３億美元

華為發布ｎｏｖａ １４系列手機，售２６９９元起；華為發布首款鴻蒙摺疊電腦，國產操作系

統實現突破

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《寶島快訊》

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台股收跌逾１％，黃仁勳宣布台灣總部設在北士科

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《國際要聞》

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大米價格飆升惹民怨，日揆石破茂上任３個月民調插水

以色列對加沙發動大規模地面軍事行動，擊斃數十巴人

英國與歐盟峰會前夕，就重建合作關係達成協議

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《外圍經濟》

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消息人士稱日產考慮關閉部分日本及海外工廠

美國信用評級被下調，美元兌日圓亞洲早盤失守１４５

金價反彈至每盎司３２４５美元，因穆迪下調美國評級

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《大國博弈》

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穆迪降美國評級，中方促美採負責任措施維護金融穩定

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《特朗普新政》

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穆迪下調美國評級，亞洲早盤引發「賣出美國」交易

美國眾議院共和黨提案，對國際匯款徵收５％消費稅

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《關稅戰》

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商務部今起對美歐台日共聚聚甲醛徵收反傾銷稅

外電表示最少５家中資或港企計劃到新加坡上市

統計局表示中美互降關稅，有利貿易增長及世界經濟復甦；對美貿易雖下滑，但中國外貿多元化

發展顯韌性

美財長表示若各國未與美達成協議，關稅將恢復對等水平

野村將中國今年ＧＤＰ增長預測從４％上調至４﹒５％

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《ＡＩ》

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大摩表示美國建設實體ＡＩ項目需與中國持續合作

華為、優必選等合作康養人形機器人

黃仁勳稱英偉達已成ＡＩ基建核心推手，ＡＩ將融入一切

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《其他消息》

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２６個租戶申請公屋時瞞報內地物業，房署稱全數收回單位

李家超在港與吉林省委書記會面，就兩地合作交流意見；李家超與海關總署署長會面，將合作促

進人流及貨物流

屋宇署３月批出１５份建築圖則及２３份入伙紙

政府稱洪水橋元朗南綠色集體運輸系統設計已考慮其他交通流量

曾俊華稱與其費盡心力大搞旅遊業，不如多花精神在商貿物流和金融

楊何蓓茵稱公僕５天工作周不應增公帑開支，育兒假難以半日為單位

積金局表示研究將現時劃一拖欠附加費改為分層遞增收費

胡潤發布二十大中國新茶飲品牌，蜜雪、古茗、茶姬分列前三

陳浩濂稱香港是亞洲理想「落腳點」，優勢吸引中東企業；《穩定幣條例草案》將於周三恢復二

讀辯論

韋志成稱土瓜灣海濱研究冀釋放維港潛能，將於下半年提交研究報告

許正宇鼓勵主要業務在港但於外地成立保險企業遷冊來港

證監會撤銷梅作華牌照並禁止其重投業界兩年

中原十大屋苑周末錄得７宗成交，按周減少４１﹒７％

ＡＣＣＡ調查指香港財會專業人士對薪酬水平不滿情緒加劇

Ｌａｌａｍｏｖｅ在阿聯酋開展業務

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