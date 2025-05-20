《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社２０日專訊》穆迪下調美國信用評級，引發美股昨日（１９日）早盤短暫波

動，一度出現股匯債三殺，但市場情緒很快回穩，美股三大指數收市微升，標普５００指數連續

第六個交易日上升。道指升１３７﹒３３點或０﹒３２％，報４２７９２﹒０７點；標普５００

指數升５﹒２２點或０﹒０９％，報５９６３﹒６０點；納指升４﹒３６點或０﹒０２％，報

１９２１５﹒４６點。港股方面，恆生指數收市報２３６８１，升３４８點或１﹒５％，成交

２０５７億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內在ＡｓＶｉｓ

可持續發展節期間接受預先錄製的視頻採訪。７：５０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫

在歐洲金融市場協會第五屆歐洲金融一體化年會上發表講話。９：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備

銀行總裁博斯蒂克在２０２５年金融市場會議致辭；同一時間，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金

在２０２５年投資美國鄉村會議上致開幕詞。９：３０ｐｍ，波士頓聯儲銀行發布波士頓聯儲總

裁柯林斯在新罕布什爾州舉行的一場閉門活動上的談話。２１日凌晨１：００ａｍ，聖路易斯聯

邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。



數據方面，今晚１０：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數，料由負１６﹒７收窄至

負１６。



在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩（ＵＳ﹒ＢＩＬＩ）、嘉楠科技

（ＵＳ﹒ＣＡＮ）、信也科技（ＵＳ﹒ＦＩＮＶ）、萬國數據（ＵＳ﹒ＧＤＳ）、家得寶

（ＵＳ﹒ＨＤ）、華住酒店集團（ＵＳ﹒ＨＴＨＴ）、小馬智行（ＵＳ﹒ＰＯＮＹ）、萬物新生

（ＵＳ﹒ＲＥＲＥ）、塗鴉智能（ＵＳ﹒ＴＵＹＡ）、唯品會（ＵＳ﹒ＶＩＰＳ）、震坤行

（ＵＳ﹒ＺＫＨ）、中通快遞（ＵＳ﹒ＺＴＯ）等。（ｗａ）

