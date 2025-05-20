《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社２０日專訊》穆迪下調美國信用評級，引發美股昨日（１９日）早盤短暫波
動，一度出現股匯債三殺，但市場情緒很快回穩，美股三大指數收市微升，標普５００指數連續
第六個交易日上升。道指升１３７﹒３３點或０﹒３２％，報４２７９２﹒０７點；標普５００
指數升５﹒２２點或０﹒０９％，報５９６３﹒６０點；納指升４﹒３６點或０﹒０２％，報
１９２１５﹒４６點。港股方面，恆生指數收市報２３６８１，升３４８點或１﹒５％，成交
２０５７億元。
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內在ＡｓＶｉｓ
可持續發展節期間接受預先錄製的視頻採訪。７：５０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫
在歐洲金融市場協會第五屆歐洲金融一體化年會上發表講話。９：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備
銀行總裁博斯蒂克在２０２５年金融市場會議致辭；同一時間，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金
在２０２５年投資美國鄉村會議上致開幕詞。９：３０ｐｍ，波士頓聯儲銀行發布波士頓聯儲總
裁柯林斯在新罕布什爾州舉行的一場閉門活動上的談話。２１日凌晨１：００ａｍ，聖路易斯聯
邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。
數據方面，今晚１０：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者信心指數，料由負１６﹒７收窄至
負１６。
在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩（ＵＳ﹒ＢＩＬＩ）、嘉楠科技
（ＵＳ﹒ＣＡＮ）、信也科技（ＵＳ﹒ＦＩＮＶ）、萬國數據（ＵＳ﹒ＧＤＳ）、家得寶
（ＵＳ﹒ＨＤ）、華住酒店集團（ＵＳ﹒ＨＴＨＴ）、小馬智行（ＵＳ﹒ＰＯＮＹ）、萬物新生
（ＵＳ﹒ＲＥＲＥ）、塗鴉智能（ＵＳ﹒ＴＵＹＡ）、唯品會（ＵＳ﹒ＶＩＰＳ）、震坤行
（ＵＳ﹒ＺＫＨ）、中通快遞（ＵＳ﹒ＺＴＯ）等。（ｗａ）
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