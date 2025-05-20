期指高開１２７點報２３３９５，國指期貨升４６點報８４９６

《經濟通通訊社２０日專訊》期指高開１２７點報２３３９５，國指期貨高開４６點報
８４９６，科指期貨高開２９點報５２７５。
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20/05/2025 09:15
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20/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９８１９０張減６２９２張
20/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１３１５１張，增３５２１張
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