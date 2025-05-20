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20/05/2025 09:15

期指高開１２７點報２３３９５，國指期貨升４６點報８４９６

　　《經濟通通訊社２０日專訊》期指高開１２７點報２３３９５，國指期貨高開４６點報
８４９６，科指期貨高開２９點報５２７５。

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