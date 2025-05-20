即月期指最後交易價２３６２０升３５２點，低水６１點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２３６２０，升３５２點，低水６１點，

暫成交６６３５２張。即月國指期貨最後交易價８５８５，升１３５點，低水４點，暫成交

６３０１８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３１７，升７１點，高水１點，暫成交

６９８２７張。

