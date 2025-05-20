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20/05/2025 16:31

即月期指最後交易價２３６２０升３５２點，低水６１點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２３６２０，升３５２點，低水６１點，
暫成交６６３５２張。即月國指期貨最後交易價８５８５，升１３５點，低水４點，暫成交
６３０１８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３１７，升７１點，高水１點，暫成交
６９８２７張。

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