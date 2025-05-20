即月期指最後交易價２３６２０升３５２點，成交６６７１１張

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２３６２０，升３５２點，低水６１點，
成交６６７１１張。即月國指期貨最後交易價８５８５，升１３５點，低水４點，成交
６３０１８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３１７，升７１點，高水１點，成交
６９８２７張。
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
20/05/2025 16:46
《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２３６２０，升３５２點，低水６１點，
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６３０１８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３１７，升７１點，高水１點，成交
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20/05/2025 17:46 《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數
20/05/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６１﹒８跌近２１點
20/05/2025 09:15 期指高開１２７點報２３３９５，國指期貨升４６點報８４９６
20/05/2025 09:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９８５﹒０升２﹒５點
20/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５００８２張減４１４０張
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