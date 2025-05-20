【夜期時段】即月期指最新報２３６２４點，升４點，低水５７點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６０７點，跌１３點，低水

７４點，最新報２３６２４點，升４點，低水５７點，合約成交１４４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５８１點，跌４點，低水８點，最新報８５８６點，升１

點，低水３點，合約成交３１７張。

