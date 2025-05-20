【夜期時段】即月期指最新報２３６２４點，升４點，低水５７點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６０７點，跌１３點，低水
７４點，最新報２３６２４點，升４點，低水５７點，合約成交１４４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５８１點，跌４點，低水８點，最新報８５８６點，升１
點，低水３點，合約成交３１７張。
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20/05/2025 17:20
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20/05/2025 16:31 即月期指最後交易價２３６２０升３５２點，低水６１點
20/05/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６１﹒８跌近２１點
20/05/2025 09:15 期指高開１２７點報２３３９５，國指期貨升４６點報８４９６
20/05/2025 09:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９８５﹒０升２﹒５點
20/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５００８２張減４１４０張
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